- Die Cashflow-Generierung habe sich deutlich beschleunigt. Dies verbessere, einhergehend mit höherer Disziplin beim Kapitaleinsatz, die Renditen der Anteilinhaber und stütze die Entschuldung der Unternehmensbilanzen.



- Das Gewinnwachstum sei ebenfalls robust - und dies ohne vorübergehende Effekte durch Steuersenkungen wie in den USA. Man beobachte in den Schwellenländern eine langfristige Verschiebung hin zu eher binnenwirtschaftlichen Treibern, wie z.B. Technologie und Konsumsektor. Trotz dieser guten Nachrichten würden die Aktienbewertungen günstiger.



- Überdies gebe es in vielen Schwellenländern Verbesserungen bei den Leistungsbilanzdefiziten. Insgesamt würden die Leistungsbilanzen einen Überschuss aufweisen. Dies sei eine gewaltige Veränderung gegenüber dem "Drosselungskoller" 2013.



- Der überwiegende Teil des Schuldenbestandes in den Schwellenländern laute mittlerweile auf lokale Währungen, und nicht auf US-Dollar. Dies sei eine der größten Änderung zu den vergangenen Jahrzehnten. Einhergehend mit Systemen freier Wechselkurse dämpfe dies die negativen Folgen steigender US-Zinssätze.



Auch wenn die Märkte möglicherweise Angst und Ungewissheit einpreisen, erscheinen uns viele Schwellenländer in viel besserer Form als in vorherigen Korrekturphasen, so die Experten von Franklin Templeton.



Gleich ob man es als Handelskrieg bezeichne oder nicht, gebe es auf die US-Zölle und die Gegenzölle, die in diesem Jahr China und weitere Länder betroffen hätten, eine sehr asymmetrische Marktreaktion. Generell habe seit dem 2. Weltkrieg der Marktkonsens bestanden, dass freier Handel für alle Parteien gut sei (auf gesamtwirtschaftlicher Ebene). Beide Seiten würden profitieren. Ein Handelskrieg hingegen würde somit bedeuten, dass beide Seiten verlieren.



Die Reaktion des Marktes lege jedoch nahe, dass ein Handelskrieg zwischen China und den USA für China negativ wäre, für die USA aber nahezu keine Folgen hätte. Zumindest könnte man dies bei einem Blick auf die Unterschiede bei der Aktienmarktentwicklung und beim Wert der Währungen beider Länder schlussfolgern.



Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Auslagerung von Produktion und Lieferketten durch die Technologieriesen zwar zum Handelsdefizit beitrage, dass die günstigere Produktion im Ausland jedoch auch ein Haupttreiber hoher Margen sei, der die US-Unternehmensgewinne insgesamt steigere. Es gebe sowohl Vorteile als auch Nachteile.



Wenn man die Bewertungen chinesischer Unternehmen und die zugrunde liegende Stärke der chinesischen Wirtschaft betrachte, stelle sich der jüngste Rückgang als Chance dar, Schnäppchen zu ergattern. Wir erkennen zwar Probleme, doch die Reformbemühungen der dortigen Regierung halten an, so die Experten von Franklin Templeton. Die Führung habe Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums angekündigt, darunter Steuersenkungen und Infrastrukturausgaben. Nach unserem Dafürhalten preisen die Märkte im Hinblick auf Handelsstreitigkeiten speziell für China, aber generell auch für die Schwellenländer einen überaus negativen Ausgang ein, so die Experten von Franklin Templeton.



Aus einer Reihe von Gründen erwarte man ein stärkeres zweites Halbjahr 2018. Nach der Risk-off-Phase im Sommer könnte sich die Stimmung der Anleger nach unserem Dafürhalten wieder aufhellen, so die Experten von Franklin Templeton. Zu den weiteren saisonalen Faktoren würden mögliche höhere Konsumausgaben für die Ereignisse in den letzten Monaten des Jahres gehören, wie z.B. der Tag der Singles in China und der Black Friday in den USA und die Feiertage in aller Welt wie Thanksgiving, Diwali und Weihnachten. Überdies erreiche der Automobilabsatz in China seinen Höchststand in der Regel im Dezember, wenn die Fabriken zwecks Verringerung der Winterverschmutzung schließen würden.



Während sich diese ganze Diskussion um Makro-Faktoren dreht, ist unser Ansatz als Anleger eher "bottom-up" als "top down", so die Experten von Franklin Templeton. Das heiße, dass die Experten, gleich ob es sich um China oder andere Länder handle, nach hochwertigen Unternehmen suchen würden, die sich ihrer Meinung nach in jedem wirtschaftlichen Umfeld gut schlagen würden. (Ausgabe vom 20.08.2018) (22.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenländer gerieten inmitten einer Welle von Unsicherheit in der ersten Hälfte dieses Jahres ins Straucheln. Chetan Sehgal von Templeton Emerging Markets Equity bei Franklin Templeton erläutert Aspekte, die die Anlageklasse eintrüben, darunter ein stärkerer US-Dollar und das Gerangel um den Handel, und beleuchtet einige positive langfristige Fundamentaldaten.Aus seiner Sicht seien manche Bedenken überzogen. Nach mehreren starken Jahren seien die Schwellenländer im ersten Halbjahr 2018 ins Straucheln geraten. Die Anleger hätten sich auf negative Faktoren konzentriert, insbesondere die steigenden Zinssätze in den USA, die Stärke des US-Dollar und die Sorgen um den Handel. Aus Sicht der Experten seien einige dieser Ängste jedoch überzogen.Wir sind uns im Klaren, dass ein Umfeld mit steigenden US-Zinssätzen und einem stärkeren US-Dollar - als Ausdruck einer robusten US-Konjunktur - die Schwellenländer beeinflussen kann, so die Experten von Franklin Templeton. Während eine robuste US-Konjunktur für die Weltwirtschaft (einschließlich der Schwellenländer) eine gute Nachricht sei, könnten höhere Zinssätze die Bedienung von Auslandsschulden für Kreditnehmer kostspielig machen. Daher könnten lokale Währungen unter Druck geraten - und seien dies bereits - da die Bedienung von auf Dollar lautenden Schuldtiteln schwieriger werde. Kapital werde aus den als "riskanter" geltenden Märkten abgezogen. In diesem Jahr ist eine Kapitalflucht aus Schwellenländer-Aktien zu beobachten, und einige Währungen haben so stark abgewertet, dass sie zum US-Dollar derzeit deutlich unterbewertet erscheinen, so die Experten von Franklin Templeton. Aus Sicht der Experten würden die Märkte die positiven Fundamentaldaten nicht widerspiegeln.Einige Länder mit angespannten Finanzen würden weiterhin die Schlagzeilen beherrschen. Es müsse jedoch auf ihre relativ geringe Größe im Rahmen der breiteren Anlageklasse der Schwellenländer sowie auf Ausmaß, in dem ihre Fundamentaldaten schwächer seien, hingewiesen werden. Beispielsweise mache die Türkei lediglich 2% des MSCI Emerging Markets Index aus, Pakistan 0,5% und Argentinien sei noch nicht einmal im Index aufgenommen.Märkte seien zukunftsgerichtet, und die Experten hätten im Hinblick auf die Schwellenländer festgestellt, dass sie nach unten überreagieren würden. Dies sei 2013 geschehen, als die US-Notenbank (FED) die "Drosselung" ihres quantitativen Lockerungsprogramms angekündigt habe, und 2015, als sie die Straffung begonnen habe. Die Stimmung gegenüber den Schwellenländern sei negativ gewesen. Zwar seien einige Länder anfällig gewesen, doch in manchen Fällen hätten die Märkte Niveaus wie in Krisenzeiten eingepreist. Die Währungen seien unterbewertet worden, und als die Krise ausgeblieben sei, sei es zu einer Erholung gekommen. Eine kurzfristige Risikoaversion und ein leichter Anstieg der Zinserwartungen hätten zur jüngsten Dollar-Stärke beigetragen. Es bleibe allerdings abzuwarten, ob dies nachhaltig sei.Neben Zinssätzen und Dollar seien die Anleger in diesem Jahr auch durch die Sorgen um die US-Zölle und ihre Folgen in Angst versetzt worden. Während sich alles auf die US-Zölle konzentriere, nehme der Handel zwischen regionalen Schwellenländern zu und treibt das Wachstum zusehends an.In den USA hätten die jüngsten Steuersenkungen zum Anstieg des Wirtschaftswachstums und der Asset-Preise beigetragen, sie hätten jedoch auch für eine Steigerung der Inflationsängste und der Zinssätze gesorgt. Es sei zu beachten, dass die US-Steuersenkungen defizitfinanziert seien. Dies dürfte den US-Dollar auf längere Sicht einem Abwärtsdruck aussetzen.Nach Auffassung der Experten gebe es bei den Schwellenländern insgesamt zahlreiche Gründe für Zuversicht.- Beim Wachstum des Bruttoinlandsprodukts würden die Schwellenländer die Industrieländer insgesamt seit vielen Jahren übertreffen, und man sehe keine Anzeichen für eine Änderung dieses Trends.