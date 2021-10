Wien (www.aktiencheck.de) - Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) konnte in Q3 2021 die Analystenerwartungen auf operativer Ebene übertreffen, das Berichtsquartal stand aber ganz klar im Schatten der Rückrufaktion bei Schlafüberwachungs- und Beatmungsgeräten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Danone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) habe heute Morgen seine Umsatzzahlen für das Q3 vermeldet, welche mit EUR 6,2 Mrd. um 3,8% auf vergleichbarer Basis angestiegen seien. Trotz der kurzfristigen Risiken und der Inflationsthematik gehe man im Konzern von einem Fortsetzen der wirtschaftlichen Erholung aus.Im Zuge des Börsengangs des schwedischen Autobauers Volvo Cars, welcher dem chinesischen Geely-Konzern (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) angehöre, werde eine Preisspanne von SEK (Schwedische Kronen) 53 bis 68 angestrebt. Der Autokonzern aus China erhoffe sich dadurch einen Emissionserlös von rund EUR 2,5 Mrd., wodurch der Börsengang im heurigen Jahr wohl zu größten in Europa zählen dürfte. (19.10.2021/ac/a/m)