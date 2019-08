Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

5,99 EUR +1,35% (27.08.2019, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

5,97 EUR +0,34% (27.08.2019, 12:08)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (27.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX).Die Guidance für 2019 sei am 12.08.19 überraschend und kräftig revidiert worden. Seither seien 2019er Jahreserlöse von EUR 70 bis EUR 80 Mio. (zuvor: EUR 105 bis EUR 115 Mio.) und eine EBIT-Marge von ca. -8 bis -9% (zuvor ca.+8 bis +9%) Zielsetzung. Im Vergleich zur Ursprungsplanung würden im H2/19 ca. EUR 35 Mio. aus dem Bereich VOLTAPOWER fehlen, so die Diagnose der Fachanalysten. Das für das H2/19 jetzt prognostizierte negative EBIT sei kurzfristig, d.h. bis Ende 2019, durch eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen nicht voll zu kompensieren, habe man nicht die Zukunftsfähigkeit gefährden wollen.Das Liquiditätsmanagement habe in dieser Phase besonders hohe Priorität. Zur Sicherstellung des Forderungsrückflusses vom Kunden Triathlon in Höhe von ca. EUR 40 Mio. sei ein detaillierter Zahlungsplan erstellt worden, sodass der Cashbestand zum Jahresende wieder deutlich höher stehen dürfte. Das Jahresinvestitionsbudget bleibe also bei ca. EUR 14 Mio. Denn die Nachfrage bleibe sehr dynamisch, so der CEO. Das gelte für Bestands-, wie Neukunden.Die EQUI.TS- Schätzungen für 2020ff würden angepasst und für die kommenden Jahre konservativer geplant. Denn eine einfache Umsatzverschiebung nach 2020 scheine den Aktienexperten keine adäquate Plananpassung, sei die Kundenseite doch zu dynamisch, bzw. sei die interne Ressourcen-Anpassung margenschonend nicht so schnell nachsteuerbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link