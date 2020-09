Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person



Börsenplätze Voltabox-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

3,44 EUR +1,78% (07.09.2020, 11:01)



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

3,495 EUR +3,40% (07.09.2020, 10:39)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag. (07.09.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) "under review".Vergangenen Freitag habe Voltabox detaillierte H1/20-Finanzzahlen veröffentlicht. Die H1/20-Umsätze seien yoy um -70,5% auf 9,5 Mio. Euro gesunken (Q1/20: 2,8 Mio. Euro, -77,8% yoy und Q2/20: 6,7 Mio. Euro, -65,7% yoy). Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr sei ein positiver Rohertrag von 4,8 Mio. Euro erzielt worden (Rohertragsmarge: 50,9%). Der Rohertrag habe sich im Q1/20 auf 1,7 Mio. Euro (Marge: 59,1%) und im Q2/20 auf 3,2 Mio. Euro (Marge: 47,4%) belaufen.Während die Bruttomarge im H1/20 durch einen überproportionalen Rückgang der Materialkosten stabilisiert worden sei, sei bei den Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen das Gegenteil zu beobachten gewesen, wodurch das EBITDA stark abgefallen sei. Die Personalkosten seien im H1/20 lediglich um -34,6% yoy auf -5,9 Mio. Euro gesunken und die OPEX seien sogar um +60,1% yoy auf -9,6 Mio. Euro gestiegen. Hierdurch sei das EBITDA von 0,4 Mio. Euro in H1/19 auf -10,7 Mio. Euro in H1/20 gesunken.Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte seien in H1/20 um 2,78 Mio. Euro abgeschrieben worden. Neu sei, dass im Q1/20 eine Wertminderung des Umlaufvermögens von 8,38 Mio. Euro stattgefunden habe. Die Auswirkungen der wertgeminderten und abgeschriebenen Vermögenswerte hätten sich auf insgesamt -11,3 Mio. Euro belaufen und dazu geführt, dass das H1/20-EBIT mit -21,9 Mio. Euro ein Rekordtief erreicht habe.Das Management bestätige die Guidance für 2020. Es würden nach wie vor Umsätze zwischen 25 und 45 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von maximal -6% angepeilt. Betrachte man das Umsatzziel und unterstelle, dass in 2020 eine EBITDA-Marge von -6% erzielt werde, dann müsse die Gesellschaft im H2/20 ein positives Ergebnis erwirtschaften. Würde die Gesellschaften im H2/20 ausgeglichen wirtschaften, impliziere die 2020er Umsatz-Guidance von 25 Mio. bzw. 45 Mio. Euro EBITDA-Margen von -42,8% bzw. -23,8%. Beide Zahlen seien weit entfernt von maximal -6%.Die aktuelle Unternehmensentwicklung und die verfügbaren Informationen bieten nach wie vor keine verlässliche Grundlage für eine Empfehlung, so Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research. (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.