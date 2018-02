Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Voltabox-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

26,40 EUR +4,27% (01.02.2018, 16:36)



Tradegate-Aktienkurs Voltabox-Aktie:

26,04 EUR +2,00% (01.02.2018, 16:56)



ISIN Voltabox-Aktie:

DE000A2E4LE9



WKN Voltabox-Aktie:

A2E4LE



Ticker-Symbol Voltabox-Aktie:

VBX



Kurzprofil Voltabox AG:



Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) ist ein wachstumsstarker Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Gabelstaplern, fahrerlosen Transportsystemen und in Bergbaufahrzeugen. Daneben entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Massenmarktanwendungen wie z.B. Hochleistungs-Motorräder. Voltabox unterhält Produktionsstätten am Unternehmenssitz in Delbrück (Deutschland) und in Austin (USA) sowie einen Entwicklungsstandort in Aachen (Deutschland). Mehr Informationen zu Voltabox finden Sie unter: www.voltabox.ag (01.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Voltabox-Aktie: Wieder über Ausgabepreis - AktienanalyseIm Oktober ging der der Batteriehersteller Voltabox (ISIN: DE000A2E4LE9, WKN: A2E4LE, Ticker-Symbol: VBX) an die Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das IPO sei ein voller Erfolg gewesen. Der Ausgabekurs habe bei 24 Euro gelegen, am Ende des ersten Handelstages habe das Papier dann bei 32 Euro geschlossen. Doch die anfängliche Euphorie sei schnell verflogen. Nach Erreichen des Allzeithochs bei knapp 33 Euro wenige Tage nach dem Börsengang sei das Papier bis kurz vor dem Jahreswechsel auf 22,32 Euro abgestürzt. Seitdem pendle das Papier um seinen Ausgabepreis.Allmählich aber würden die Lebensgeister erwachen. Auf Wochensicht habe sich die Aktie um mehr als neun Prozent verteuert. Der Grund: Voltabox wolle seinen Umsatz seinen Umsatz im laufenden Jahr um rund 120 Prozent auf etwa 60 Mio. Euro steigern. Dabei werde eine EBIT-Marge in der Größenordnung von rund zehn Prozent angestrebt. Wesentliche Wachstumstreiber sollten die Marktsegmente Intralogistik und Bergbaufahrzeuge sein, habe es geheißen. Darüber hinaus habe das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 sein bisheriges Umsatzziel von rund 100 Mio. Euro bekräftigt - mögliche Zukäufe nicht mit eingerechnet.Basis der Prognose sei die sehr gute Auftragslage, so Voltabox. Der kumulierte Auftragsbestand bis zum Geschäftsjahr 2022 habe Unternehmensangaben zufolge zu Jahresbeginn oberhalb von einer Mrd. Euro gelegen. "Wir nehmen inzwischen führende Marktpositionen in den von uns besetzten Marktsegmenten ein", so Voltabox-Chef Jürgen Pampel. "Das Interesse der Industrie an einer Zusammenarbeit mit Voltabox ist überwältigend. Wir profitieren vor allem von der konsequenten Modularisierung und Skalierbarkeit der einzelnen Komponenten, einschließlich der Software für das Batteriemanagement - also dem Gehirn unserer Batteriesysteme."Maßgeblich für den Wachstumssprung sei die zunehmend automatisierte Massenproduktion von Batteriemodulen für den Einsatz in Gabelstaplern und fahrerlosen Transportfahrzeugen gewesen, so der Konzern. Neben den Batteriesystemen für Trolleybusse hätten erstmals auch Starterbatterien für Motorräder zum Umsatz beigetragen. Darüber hinaus sei im abgelaufenen Geschäftsjahr die planmäßige Serienauslieferung von Großbatteriesystemen für den Einsatz in Bergbaufahrzeugen angelaufen. Den vollständigen, testierten Konzernabschluss mit dem Geschäftsbericht wolle Voltabox voraussichtlich am 13. März veröffentlichen.Dennoch: Mehr als eine Seitwärtsbewegung mit leicht positiver Tendenz sei der Voltabox-Aktie zunächst kaum zuzutrauen. Vor allem die hohe Bewertung gelte als Schwachstelle. Denn die aktuelle Marktkapitalisierung entspreche immer noch dem gut Sechsfachen der für das laufende Jahr erwarteten Erlöse. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt sogar bei 136, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe 04/2018)