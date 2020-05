Die Fiskalprogramme der US-Regierung würden sich bereits auf mehr als 2 Billionen US-Dollar (USD) summieren. Die Notenbank Federal Reserve (FED) habe im April ihre Maßnahmen um weitere 2,3 Billionen USD ausgeweitet - inzwischen eile die FED sogar Unternehmen im Hochzinsanleihemarkt zu Hilfe. Das US-Haushaltsdefizit dürfte sich dieses Jahr auf mehr als 3,7 Billionen USD verdreifachen. Doch die Rechnung könnte aufgehen: Einzelne Banken würden es für möglich halten, dass die US-Wirtschaft bereits Ende 2021 das Niveau von vor der Corona-Krise erreiche - das wäre ein schnelleres Comeback als nach der Finanzkrise.



Die Corona-Pandemie drohe zu einer ähnlichen Zerreißprobe für den politischen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu werden wie die Eurokrise. Die Befürchtungen seien groß, dass die finanziellen Belastungen in der Eurozone zu einer beispiellosen Divergenz bei Wirtschaftsleistung, Wachstum und Arbeitslosigkeit führen könnten.



Im ihrem Basisszenario unterstelle die Postbank, dass die Volkswirtschaften ihre Abschottungsmaßnahmen noch im Verlauf des Sommers weitgehend aufheben würden. In diesem Fall würde das Haushaltsdefizit in den vier großen Euro-Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien 2020 auf 9,9% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen, bevor es 2021 wieder auf 7,2% absinke. Doch während Deutschland in diesem Jahr das Budget voraussichtlich "nur" einstellig überziehe, falle die Neuverschuldung in Frankreich, Spanien und Italien bereits zweistellig aus.



Neue Rekordstände erreiche in den drei Ländern auch die öffentliche Schuldenquote: Frankreich und Spanien 120%, Italien 160%. Lediglich Deutschland bliebe mit einer prognostizierten Quote von 75% des BIP noch unter dem Höchststand von 82,6% im Jahr 2010. Die öffentliche Verschuldung der vier größten Volkswirtschaften der Eurozone dürfte bis Ende des Jahres auf rund 110% und 2021 auf 113% zulegen.



Der jüngste Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs sei enttäuschend verlaufen. Das bereits Wochen vorher von den Finanzministern ausgehandelte Hilfspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro sei durchgewinkt worden - alles andere hätte die Eurozone auch in eine Existenzkrise gestürzt. Details zum geplanten Wiederaufbaufonds für die Zeit nach Corona seien vage geblieben, das angenommene Volumen von 1,55 Billionen Euro sei bislang unbestätigt. Eurobonds aber scheinen vom Tisch zu sein, so die Analysten von Postbank Research. Das sei nach Auffassung der Postbank auch richtig. Offen bleibe, wie die Hilfen für notleidende Eurostaaten ausgestaltet würden: Als Kredit oder Subvention. (Perspektiven Mai 2020) (13.05.2020/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie ist ein harter Schlag für die globale Wirtschaft, so die Analysten von Postbank Research.Auch Konjunkturdaten aus den USA würden nichts Gutes verheißen. Im März seien die Einzelhandelsumsätze um 8,7% zum Vormonat eingebrochen - doppelt so stark wie in der Finanzkrise im November 2008. Die Industrieproduktion verzeichne ein Minus von 5,4%. Zahlreiche Stimmungsindikatoren würden bereits signalisieren, dass sich der Einbruch im April noch verschärfen könnte.Der US-Arbeitsmarkt, Motor des langjährigen Konjunkturaufschwungs, sei besonders stark von der Krise betroffen. In nur sieben Wochen hätten rund 33 Millionen US-Bürger ihren Job verloren. Die kommenden Arbeitsmarktberichte dürften katastrophal ausfallen. Im Mai sei die Arbeitslosenquote auf 14,7% geklettert. Für Optimisten halte die Statistik aber auch einen kleinen Lichtblick parat: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei fünf Wochen in Folge gesunken.