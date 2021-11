Nach Einschätzung der Postbank sei das aber noch kein Grund zur Beunruhigung. Auf die ersten neun Monate gerechnet sei das Wachstum mit 9,8% robust. Für das Gesamtjahr würden die von Volkswirten durchschnittlich prognostizierten 8% weiterhin möglich erscheinen. 2022 sollte sich die BIP-Entwicklung laut Internationalem Währungsfonds bei 5,6% stabilisieren.



Unterdessen würden in den USA aktuell viele Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe mit einem Arbeitskräftemangel kämpfen. Fast eine Million Stellen seien unbesetzt. Auch im Transportsektor gebe es zu wenige Arbeitskräfte, was in vielen Branchen zu einer Unterbrechung von Lieferketten führe. Die Industrieproduktion hinke den Aufträgen seit Jahresbeginn um 5%-Punkte hinterher. Mit sinkenden Covid-19-Infektionszahlen sollte sich die Lage aber entspannen. Die Produktion könnte dann 2022 um gut 100 Milliarden US-Dollar steigen - vorausgesetzt auch die Engpässe bei Halbleitern würden erkennbar abnehmen.



Diskussionsstoff würden weiterhin die hohen Inflationszahlen bieten. In den USA sei der Verbraucherpreisindex im September um 5,4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Auch die langfristigen Inflationserwartungen würden über der Zielmarke der US-Notenbank von 2% liegen. Anleger würden zwischen 2026 und 2031 durchschnittlich mit einer US-Teuerungsrate von 2,5% rechnen.



Ein strukturelles Risiko für Inflation und Wachstum sei eine alternde Gesellschaft. Auch Deutschland sitze in der Demografie-Falle. Bis 2030 übersteige die Zahl der Neu-Rentner die der Berufsanfänger um knapp fünf Millionen. Nur ein Teil davon dürfte durch Zuwanderung entsprechend qualifizierter Arbeitskräfte kompensiert werden. Bis 2025 drohe daher ein Rückgang des Wachstumspotenzials von aktuell 1,2% auf 0,7%.



Umso wichtiger sei es, dass die künftige Bundesregierung die Weichen richtig stelle. Die von einer möglichen Ampel-Koalition geplante Entbürokratisierung der Verwaltung und der Ausbau der digitalen Infrastruktur würden den Investitionsstandort Deutschland stärken. Investitionen, beispielsweise in neue Maschinen, tragen zu einer höheren Produktivität bei und wirken dem demografisch bedingten Rückgang des Wachstumspotenzials entgegen, so die Analysten von Postbank Research. (Perspektiven November 2021) (05.11.2021/ac/a/m)





