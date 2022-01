Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

187,84 EUR -1,05% (07.01.2022, 14:24)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

187,70 EUR -0,74% (07.01.2022, 14:12)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach dem langen Hickhack rund um VW-Vorstand Herbert Diess könne sich das Führungsteam 2022 endlich wieder auf die Baustellen Elektromobilität, Software und autonomes Fahren konzentrieren. Für VW durchaus machbar, in der "neuen Auto-Welt" einen der vordersten Plätze einzunehmen. Jedoch müsse das Management weiter pushen.Volkswagen habe Ende 2021 gleich mehrere Baustellen zu managen gehabt. Zu nennen wäre zum Beispiel der Streit zwischen VW-Chef Herbert Diess und der Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Oder Elektro-Strategie in China. Denn die letzten Zulassungszahlen hätten weit unter den Erwartungen gelegen."VW hat einen klaren Strategie- und Zeitvorteil. Diess hat einen hervorragenden Job gemacht, obwohl die IG-Metall und das Land Niedersachen es Diess und dem Konzern öfter sehr schwer machen und Bremsklötze für die Zukunft sind. Hapern tut es zum Teil noch an der Software. Da liegt jetzt mit CARIAD die volle Konzentration drauf. Unglücklich waren die Produktentscheidungen für China. Der ID3 steht in China nicht im Zentrum des Interesses der Elektroautokäufer. Entweder Limousine á la Tesla oder XPeng oder SUV á la NIO. Aber auch das steuert VW gerade mit den SUV-Varianten der ID-Reihe um", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Die Analysten jedenfalls würden ebenfalls daran glauben, dass VW den Swing Richtung E-Mobility trotz der enormen Größe hinbekommen werde.Die Volkswagen-Aktie könnte zu einer interessanten Comeback-Story im Jahr 2022 werden. Der Investitionsplan für die nächsten fünf Jahre stehe. Aus technischer Sicht habe der Autotitel mit dem Break der 50-Tage-Linie ein neues Kaufsignal generiert. Wichtig wäre ein Überschreiten der 200-Tage-Linie, die bei 203,70 Euro verläuft, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link