Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

176,06 EUR -0,02% (08.02.2022, 13:01)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

175,56 EUR -0,10% (08.02.2022, 12:47)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (08.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die europäischen Autobauer würden 2022 zwar wieder einen Anstieg ihrer Verkäufe in der EU erwarten, vom Vorkrisenniveau würden sie nach zwei Krisenjahren jedoch weit entfernt bleiben. Dank einer sich stabilisierenden Chipversorgung prognostiziere der Branchenverband Acea einen Absatz von 10,5 Mio. Pkw, wie er am Dienstag mitgeteilt habe. Das entspreche einem Wachstum von 7,9%. Dennoch bliebe damit eine Lücke von etwa einem Fünftel zum Vorkrisenniveau des Jahres 2019.Acea-Präsident und BMW-Chef Oliver Zipse habe im Rückblick das starke Wachstum der Verkäufe von aufladbaren Autos gelobt - also Fahrzeugen mit Plug-in-Hybrid oder rein batteriebetriebenen Elektroautos. In diesem Bereich versuche Volkswagen mehr und mehr Tempo aufzunehmen.Zuletzt habe der Wolfsburger Automobil-Hersteller offiziell mit der Serienproduktion des ID.5 begonnen. Dabei habe VW angekündigt, dass die ID.5-Produktion in diesem Jahr 50.000 Einheiten erreichen werde, wie es im ersten Jahr der ID.3-Produktion der Fall gewesen sei. Das Hauptaugenmerk werde VW auf das Hochfahren der Produktion der E-Modelle legen. Im Werk in Zwickau liege die Kapazität bei knapp über 300.000 Einheiten pro Jahr.Für das Gesamtjahr 2022 würden Experten von Volkswagen rund 800.000 BEV-Verkäufe erwarten, was fast einer Verdoppelung gegenüber 2021 (453.000 Einheiten) entsprechen würde.Die Strategie stimme. Der letzte Deal mit Bosch stärke die Expertise in Sachen autonomes Fahren. Der Start der ID.5-Produktion in Zwickau sei angelaufen. Im Bereich der Stromer müsse Volkswagen jedoch v.a. im wichtigsten Einzelmarkt der Welt China deutlich an Tempo zulegen. Die Konkurrenz sei mit BYD, Nio, XPeng, Great Wall stark. Die Newcomer würden VW mit ihren innovativen Stromern, vollgepackt mit der neuesten Software, immer mehr Marktanteile abnehmen.Dennoch: VW habe im Bereich der traditionellen Autobauer zusammen mit GM gute Karten, den Umbruch weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität zu meistern und trotz der Schwierigkeiten in China ein Comeback zu starten, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link