Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Autobauer Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) kündigte gestern eine Rochade im Vorstand des Unternehmens an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit Zugewinnen hätten in den USA auch die Anteilsscheine von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) (+5,7%) und Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) (+17,1%) auf einen Bericht des "Wall Street Journal" reagiert, dem zufolge die Mobilfunkanbieter die Fusionsgespräche wiederbelebt hätten.Gestern habe die Befragung von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB)-CEO Mark Zuckerberg zum Datenskandal vor dem US-Kongress begonnen. Der Konzernchef habe schwere Fehler eingestanden und strikteren Datenschutz versprochen. Die Aktie sei bis zum Börsenschluss um 4,5% nach oben geklettert. (11.04.2018/ac/a/m)