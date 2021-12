Die Volkswagen-Vorzugsaktie ist zwischen 160 und 170 Euro ein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) ist und bleibt zwar der Trendsetter im E-Mobility-Sektor, jedoch gibt es für Investoren auch noch andere Player, um von der steigenden Akzeptanz der Stromer zu profitieren, so Jochen Kauper.Wedbush-Analyst Dan Ives etwa sei der Ansicht, dass der Markt für elektrisch angetriebene Fahrzeuge eine massive Marktchance mit potenziell mehreren Gewinnern darstelle. "Wir glauben, dass das Jahr 2022 ein Wendepunkt für die EV-Branche sein wird, da die Voraussetzungen für eine massive Verbrauchernachfrage im kommenden Jahr gegeben sind", so Ives."GM, Ford und VW sind alle auf die EV-Revolution fokussiert", habe Ives gesagt und hinzugefügt, dass es im Jahr 2022″ eine "beispiellose Umstellung auf EVs geben wird, da mehr Verbraucher von den innovativen Designs, der verbesserten Batterietechnologie, den niedrigeren Preisen und dem ökologischen Hintergrund des Kaufs eines EVs angezogen werden".Aktuell betrage der Anteil der E-Autos weltweit nur 3 Prozent. Wedbush erwarte, dass diese Zahl bis Ende 2022 auf 5 Prozent und bis Ende 2025 auf 10 Prozent steigen werde.Das Investmentunternehmen rechne damit, dass sich der Markt für Elektroautos in den nächsten zehn Jahren zu einer 5-Billionen-Dollar-Branche entwickeln werde, in der Tesla mit einer Reihe anderer Unternehmen konkurriere.Daneben würde Daimler die beste Kombination aus Gewinnsteigerung und "aggressivem Übergang zum Luxus-EV" bieten."VW ist nach wie vor am besten positioniert, um die Nummer 1 bei den Elektroautos zu werden, und die Stimmung wird sich wahrscheinlich verbessern, auch wenn VW bei der Umsetzung schneller werden muss", so die UBS.Volkswagen liege grundsätzlich gut im Rennen. Das VW-Management müsse sich in den kommenden Wochen und Monaten auf das Hochfahren der ID-Modelle, den Ausbau der Software-Sparte Cariad und autonomes Fahren konzentrieren. Grundsätzlich sei VW auf dem richtigen Weg.