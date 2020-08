ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (14.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Auch wenn "selbst" VW das zweite Quartal mit roten Zahlen habe beenden müssen, würden neueste Daten dokumentieren, warum der Wolfsburger Autobauer dennoch besser als die (deutsche) Konkurrenz sei. Trotz der Corona-Krise habe man im Juli weltweit fast wieder ein Verkaufsplus geschafft - das Reich der Mitte habe daran einmal mehr gehörigen Anteil gehabt. Die Aktie könne davon in einem schwachen Gesamtmarkt allerdings nicht profitieren.Konkret hätten die Auslieferungen der Konzernmarken im vergangenen Monat insgesamt mit 885.700 Fahrzeugen nur noch marginale 0,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat gelegen, wie der Konzern am Freitag in Wolfsburg mitgeteilt habe. Vor allem im größten Einzelmarkt China, wo VW Marktführer sei, hätten die Verkäufe mit 4,8 Prozent angezogen und damit Schub gegeben. In Westeuropa hätten die Verkäufe an Endkunden noch mit 1,9 Prozent unter dem Vorjahr, in Nord- und Südamerika hingegen noch deutlicher gelegen.VW-Konzernvertriebsmanager Christian Dahlheim habe Ende Juli einen Auslieferungsrückgang im "prozentual einstelligen Bereich" in Aussicht gestellt, nachdem es im Juni noch fast ein Fünftel weniger gewesen sei. Ein VW-Sprecher habe die Zahlen nun als erfreulichen Trend gewertet. Auf das Gesamtjahr gesehen würden sich die tiefen Einschnitte der Covid-19-Pandemie aber immer noch deutlich zeigen, hier lägen die Wolfsburger bei 4,78 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen mit rund 24 Prozent im Minus.Die Zahlen würden eindrucksvoll belegen, warum die VW-Aktie der Favorit des "Aktionär" unter den Autobauern sei. Nach oben ergibt sich erst Potenzial, sobald das Volkswagen-Papier die wichtige 200-Tage-Linie bei 148,13 Euro überwindet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:138,22 EUR -0,43% (14.08.2020, 15:42)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:137,92 EUR -0,59% (14.08.2020, 15:28)