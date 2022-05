Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe im ersten Quartal trotz eines Verkaufsrückgangs und der Folgen des Ukraine-Kriegs nahezu doppelt so viel verdient wie ein Jahr zuvor. Das Ergebnis nach Steuern sei im Jahresvergleich von 3,4 auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Wolfsburger hätten bereits Eckdaten zum Verlauf im Tagesgeschäft vorgelegt.Vor Zinsen und Steuern sowie vor Sondereinflüssen aus der Dieselaffäre sei das operative Ergebnis von 4,8 auf 8,5 Milliarden Euro gestiegen. Dafür seien vor allem Absicherungsgeschäfte verantwortlich gewesen, deren Wert angesichts stark anziehender Rohmaterial- und Energiepreise bilanziell deutlich angezogen habe.Aber auch im eigentlichen Geschäft sei es dank höherer Verkaufspreise vor allem bei den teureren Marken gut gelaufen: Obwohl VW wegen des Chipmangels insgesamt gut ein Fünftel weniger Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert habe, sei der Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf 62,7 Milliarden Euro gestiegen - auch dank der Übernahme des US-Truckherstellers Navistar. Die Jahresprognosen habe das Management um Chef Herbert Diess bestätigt.Im VW-Konzern hätten die Oberklasse-Töchter zum Jahresbeginn erneut starke Zahlen verbucht. Das Massengeschäft mit der Kernmarke Volkswagen sei dagegen besonders deutlich von der schwierigeren Geschäftslage betroffen gewesen. Der Umsatz in der sogenannten Volumengruppe, zu der auch Skoda, Seat und die leichten Nutzfahrzeuge gehören würden, sei im ersten Quartal von 27,4 Milliarden auf 24,4 Milliarden Euro zurückgegangen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt habe. Vor Sonderfaktoren sei ein Betriebsergebnis von 900 Millionen Euro gelungen, nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.Besser gelaufen sei es in anderen Bereichen. So habe die Markengruppe Premium mit Audi, Bentley und Lamborghini beim bereinigten operativen Ergebnis von 1,5 Milliarden auf 3,5 Milliarden Euro zugelegt, während der Umsatz etwa auf Vorjahresniveau geblieben sei. Porsche habe im laufenden Geschäft mit 1,4 Milliarden Euro ebenfalls mehr verdient (Vorjahresquartal: 1,2 Milliarden Euro). Der Umsatz sei von 7 Milliarden auf 7,3 Milliarden Euro gewachsen. Der VW-Konzern habe zuletzt größere Mengen der noch verfügbaren Chipbestände zu den gewinnstärkeren Marken sowie in den Bau seiner Elektromodelle umgeleitet.Die Aktie von Volkswagen könne am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate leicht zulegen. 0,9 Prozent gehe es nach oben auf 151,20 Euro. Wichtig wäre nun, dass das Papier die 38-Tage-Linie überwinden könne. Dies wäre ein erstes positives Signal. Die nächste wichtige Hürde wartet dann im Bereich von 160 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 04.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.