Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert.



Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (26.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Trend intakt - AktienanalyseBörsianer kamen gestern und kommen heute ums Thema Handelsstreit nicht herum, denn gestern verhandelte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus über die Streitpunkte mit US-Präsident Donald Trump, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei habe es offenbar weitreichende Zugeständnisse Junckers gegeben, wie Diplomaten verkündet hätten. Die Kurse hätten an der Wall Street kurz vor Handelsschluss auf breiter Front angezogen und auch der DAX habe nachbörslich deutlich nach oben tendiert. Zuvor sei Trump auf die Idee gekommen, doch sämtliche Zölle, Hürden und Subventionen in den beiden Wirtschaftsräumen fallenzulassen. Möglicherweise habe er sich hier weitreichend durchsetzen können.Als Folge hätten im Späthandel vor allem die Autowerte zugelegt und könnten ihre steigende Tendenz aus Erleichterung heute fortsetzen. Somit könnte die Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zu den großen Gewinnern zählen. Sie habe seit Mitte Mai den übergeordnet bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 142,80 und 190 Euro beschrieben werden könne, nach unten durchquert und sich zuletzt an der Unterseite aufgehalten, diese jedoch als eine Unterstützung bestätigt. Sollte die Autobranche von der Last der Handelshemmnisse befreit werden und Trump seine Drohungen, Zölle auf Autoimporte in die USA einzuführen, aufgeben, könnte die Aktie im Trendkanal nach oben streben.Personell habe Volkswagen in dieser Woche weitere Weichen gestellt. In Wolfsburg folge nach Herbert Diess nun Markus Duesmann, der dort in den Vorstand aufrücken solle. Aktuell sei der 49-Jährige bei BMW und seit 2016 im Vorstand für die Bereiche Einkauf und Lieferanten zuständig. Bei den Münchenern habe der Diess-Vertraute ab 2007 erst den Bereich Formel-1-Antrieb, dann Fahrdynamik und Antrieb geleitet, nachdem er zuvor bereits bei Daimler beschäftigt gewesen sei. Bei Volkswagen könnte Duesmann seine Tätigkeit aufnehmen, sobald er von BMW dafür freigestellt worden sei. Eine entsprechende Vereinbarung soll laut den Angaben Volkswagens bereits unterzeichnet worden sein, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link