Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

213,95 EUR +0,56% (07.05.2021, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

212,40 EUR -2,57% (06.05.2021)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (07.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW habe geliefert. Die Zahlen für das erste Quartal hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Eine kleine Überraschung habe VW-Chef Herbert Diess doch noch parat. Er habe die Messlatte für die Marge eine Etage höher gelegt.Und dennoch: Starke Quartalszahlen und ein angehobenes Ziel für das Jahresergebnis 2021 hätten die Analysten am Donnerstag nicht hinreichend überzeugt. Die Erwartungen an die Wolfsburger seien teils noch höher gesteckt gewesen als das, was der Autobauer letztlich geliefert habe.Volkswagen habe im ersten Quartal einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 4,81 Milliarden Euro eingefahren. Der Konzernumsatz sei um 13,3 Prozent auf 62,4 Milliarden Euro geklettert.Aufgrund der guten Entwicklung habe das Management um Vorstandschef Herbert Diess sogar die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. "Wir sind mit viel Momentum ins Jahr gestartet und operativ stark unterwegs", habe der Manager zu den Zahlen des ersten Quartals gesagt. Im ersten Quartal habe die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern trotz Belastungen aus Chipmangel und Corona-Pandemie 7,7 Prozent erreicht und damit deutlich über dem bisher genannten Zielkorridor 5,0 bis 6,5 Prozent für 2021 gelegen. Nun peile das Management um Konzernchef Herbert Diess im laufenden Jahr 5,5 bis 7,0 Prozent bei der am Kapitalmarkt viel beachteten operativen Marge an.In einer ersten Reaktion habe das Analysehaus Jefferies die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen zum ersten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Einem klassischen Muster folgend habe der Autobauer die Erwartungen übertroffen und die Ergebnisprognose erhöht, so Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem sei die Sanierung der Konzernbilanz in vollem Gange.Aufgrund der Sorgen rund um die Chipknappheit und damit verbundenen Einbußen bei der Produktion hätten Anleger zuletzt ihre Auto-Aktien auf den Markt geworfen. Die VW-Papiere hätten sich im Bereich zwischen 220,00 Euro und 210,00 Euro stabilisiert. Die Zahlen seien gut gewesen, der Ausblick ebenfalls. Volkswagen habe im Bereich E-Mobility und Software deutlich Tempo aufgenommen.Deshalb bleibt es dabei: Rücksetzer bleiben Kaufchancen, die Aktie ein Top-Pick im Automobil-Sektor, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link