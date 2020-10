WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (09.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Der Autobauer habe eine Vereinbarung zum Kauf der Frontkamera-Softwareaktivitäten von HELLA geschlossen. Beide Unternehmen hätten keine Angaben zum Verkaufspreis gemacht (HELLA: außerordentlicher Ertrag durch Verkauf von 100 Mio. Euro). Die Transaktion, die in Q1/2021 vollzogen werden solle, passe nach Meinung des Analysten zur VW-Strategie, den Anteil eigener Software in den Fahrzeugen deutlich zu erhöhen (von aktuell unter 10% auf 60% bis 2025). Vor dem Hintergrund, dass Software deutlich an Bedeutung gewinnen werde und die Wertschöpfung in anderen Bereichen erodieren werde, erachte Diermeier dieses Vorgehen als strategisch (Aufbau eigener Kompetenz = geringere Abhängigkeit von Dritten) und finanziell (Marge) zielführend.Darüber hinaus habe VW auf der Hauptversammlung bekannt gegeben, dass die Auslieferungen und Auftragseingänge im September 2020 über Vorjahr erwartet würden, ohne jedoch konkret zu werden. Zudem seien der unkonkrete Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (u.a. operativer Gewinn) sowie die geplanten Zukunftsinvestitionen bekräftigt worden. Die Dividendenauszahlung für das Geschäftsjahr 2019 (4,80 Euro je VW-Stammaktie und 4,86 Euro je VW-Vorzugsaktie) sei am 05.10. erfolgt.Die Unsicherheiten über den Verlauf der Konjunkturerholung (V, U oder L) seien nach wie vor hoch (zweite Covid-19-Welle in Europa). Die strukturellen Herausforderungen hätten nach Erachten des Analysten Bestand. Der DAX-Konzern könne aber zu deren Bewältigung auf Skaleneffekte zurückgreifen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Volkswagen-Vorzugsaktie. Das Kursziel werde von 145 Euro auf 150 Euro erhöht. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:138,50 EUR +0,39% (09.10.2020, 11:18)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:138,60 EUR +0,45% (09.10.2020, 11:04)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039