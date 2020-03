WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern. (16.03.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse der DZ BANK:Mit dem vergangenen Jahr kann der größte Autohersteller der Welt Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) sehr zufrieden sein, so Robin Freytag, Bondhändler bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.So hätten sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 7,1% auf 252,6 Mrd. Euro erhöht. Gleichzeitig sei das operative Ergebnis um 12,8% auf 19,3 Mrd. Euro geklettert. Pro Aktie mache dies letztendlich einen Gewinn von rund 26,6 Euro. Ebenfalls erfreulich sei der Anstieg der Netto-Liquidität um fast 10% auf 21,3 Mrd. Euro. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung würden Vorstand und Aufsichtsrat eine Erhöhung der Dividende je Stammaktie auf 6,50 Euro (2018: 4,80 Euro) und je Vorzugsaktie auf 6,56 Euro (2018: 4,86 Euro) vorschlagen.Einen wichtigen Beitrag zu dieser Entwicklung habe die hohe Nachfrage der Kunden nach den Fahrzeugen aus Wolfsburg geleistet. Insgesamt seien letztes Jahr 10,97 Mio. Fahrzeuge weltweit ausgeliefert worden. Dies entspreche einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 1,3%. Zuwächse seien vor allem in Europa und Südamerika verzeichnet worden, während Nordamerika und Asien-Pazifik leicht rückläufig gewesen seien. Volkswagen habe Ende Februar, bei der Veröffentlichung der Zahlen, optimistisch in die Zukunft geblickt und ungefähr einen Absatz in der Größenordnung des Vorjahres prognostiziert. Allerdings sei auch betont worden, dass die Marktbedingungen herausfordernd seien und dass die Ausbreitung des Coronavirus sowie die dazugehörigen Auswirkungen genau beobachtet würden.China sei für Volkswagen in den letzten Jahren einer der größten und wichtigsten Absatzmärkte weltweit gewesen - rund jedes dritte Auto sei dorthin verkauft worden. Mit dem Ausbruch des Coronavirus sei die Nachfrage allerdings massiv eingebrochen. Laut dem chinesischen Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) sei der Absatz im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 80% eingebrochen. Seit Anfang des Jahres betrage das Minus 41%. Zudem sei China auch ein wichtiger Produktionsstandort für VW. Inzwischen würden in der Volksrepublik mehr Autos zusammengebaut als in Deutschland. Durch die Quarantänemaßnahmen der chinesischen Regierung hätten die Bänder zahlreicher Fabriken mehrere Wochen stillgestanden. Welche Folgen der Coronavirus letztendlich für die Geschäftsentwicklung haben werde, könne man aktuell nicht abschätzen.Des Weiteren gebe es derzeit Probleme bei der Produktion des neuen E-Autos ID.3. Demnach solle eine zu schnelle Entwicklung dazu geführt haben, dass zahlreiche Softwarefehler aufgetreten seien. Aktuell seien daher hunderte Tester und Entwickler damit beschäftigt, diese auszumerzen. Grundsätzlich sehe Robin Freytag, Bondhändler bei der DZ BANK, die E-Auto-Offensive von Volkswagen sehr positiv. Komme es allerdings zu schwerwiegenderen Fehlern bei der Entwicklung, könne dies seiner Meinung nach zu einer Verschiebung der Markteinführung und einem negativen Image mit entsprechenden Folgen führen. Positiv finde Freytag dagegen, dass der vollelektrische SUV ID.4 noch in diesem Jahr auf den Markt kommen solle. Denn auch im letzten Jahr sei die Nachfrage nach den Stadtgeländewagen groß gewesen und habe einen erheblichen Teil zum Konzerngewinn beigetragen.Derzeit werde die Bonität von Volkswagen von den beiden führenden Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's mit den Langfrist-Ratings A3 bzw. BBB+ und einem stabilen Ausblick eingestuft. Positiv würden die Ratingagenturen unter anderem die führende Marktposition in Europa und China bewerten. Risiken würden dagegen in der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ausgemacht. Laut Standard & Poor's sei die E-Offensive dem so genannten Marktakzeptanzrisiko ausgesetzt. Sollte die Nachfrage nach den E-Autos hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies aufgrund der großen Investitionen zu geringeren Renditen führen. Zudem befürchten die Agenturen, dass die Emissionskrise nach wie vor Auswirkungen auf die allgemeine Reputation und Glaubwürdigkeit des Konzerns auf dem globalen Pkw-Markt haben könnte, so die Analysten der DZ BANK zur Volkswagen-Aktie. (Stand vom 13.03.2020)