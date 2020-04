Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (15.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach einem Stopp von mehreren Wochen wolle Volkswagen am 27. April die Produktion wieder aufnehmen. Dann sollten in den Werken Emden, Hannover und Wolfsburg wieder Autos vom Band laufen. Das Geduldsspiel gehe weiter. Hinzu komme am Mittwoch noch eine negative Studie vom Bankhaus Metzler zu den Automobil-Herstellern. Ergebnis: Die VW-Aktie zähle zu den Verlierern am Frankfurter Parkett.Volkswagen plane einen "weichen Start". In Emden solle laut dem Emdener VW-Betriebsrat Manfred Wulff nur eine Schicht an einer Linie arbeiten. Am ersten Tag sollten die Karosserien gebaut, am zweiten Tag lackiert und ab dem dritten Tag die Autos montiert werden.Dadurch sollten im Werk in Emden zunächst rund 1.500 der 8.000 Mitarbeiter ihre Arbeit wieder aufnehmen. Statt der üblichen 1.000 Autos, die am Tag gebaut würden, seien dann maximal 250 Autos geplant, die vom Band laufen könnten.Solle heißen: Der Produktionsstart von VW werde auf den 27.April terminiert. Weiterhin sorge am Aktienmarkt eine neue Studie vom Bankhaus Metzler für Abgabedruck.Die Branche werde in diesem Jahr vermutlich den größten Einbruch seit Ende des Zweiten Weltkriegs hinnehmen müssen, habe Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler geschrieben. Er schätze den Rückgang der weltweiten Neuwagenverkäufe 2020 auf 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Europa könne die Zahl sogar um ein Drittel sinken.Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen erwarte einen ähnlich starken Einbruch für die Automobil-Hersteller. "In Summe muss man für das Jahr 2020 mit einem Einbruch von 14,4 Millionen Neuwagen rechnen", so der Auto-Experte.Keine guten Nachrichten für Volkswagen & Co. Und dennoch: Die letzten Verkaufszahlen von Volkswagen seien nicht so schlecht ausgefallen, wie von vielen Experten im Vorfeld erwartet. China laufe wieder an (Umsatzanteil von VW rund 37 Prozent) und die Menschen würden wieder durchstarten, sobald die Regierungen den Shutdown aufheben und die Maßnahmen endlich lockern würden.VW sei einer derjenigen Auto-Konzerne, die am besten für die Zukunft gerüstet seien. Vorstand Herbert Diess gehe das Thema Elektromobilität so konsequent an, wie kein anderer europäischer Automobil-Hersteller. Zudem werde massiv in Software investiert. Ein wichtiges Thema, was das Auto in der Zukunft angehe.Gut möglich auch, dass vor allem die Automobil-Hersteller von einem Konjunktur-Programm der Bundesregierung in der zweiten Jahreshälfte besonders profitieren würden. Das erste Etappenziel der VW-Aktie von 125 Euro sei kurzeitig erreicht worden. Am Mittwoch gehe es mit den Automobil-Aktien wieder bergab.Neuinvestitionen kommen zwischen 110,00 Euro und 105,00 Euro infrage, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Der Stoppkurs liege bei 92,50 Euro. (Analyse vom 15.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link