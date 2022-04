Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (01.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Wegen des Corona-Lockdowns in Shanghai müsse Volkswagen die Produktion in seinem Werk im Vorort Anting doch einstellen. Wie eine Sprecherin mitgeteilt habe, würden vom heutigen Freitag an über die Feiertage zum chinesischen Totengedenktag bis Dienstag nur Wartungsarbeiten durchgeführt. Nur im Presswerk werde produziert. Autos liefen nicht vom Band.Damit hätten VW und sein chinesischer Joint-Venture-Partner eine Kehrtwende gemacht, nachdem zunächst geplant gewesen sei, zumindest Teile der Produktion aufrechtzuerhalten. Dazu sollten Mitarbeiter freiwillig auf dem Werksgelände in einem "geschlossenen Kreislauf" isoliert wohnen und arbeiten. Das Werk habe am Donnerstag schon teilweise heruntergefahren werden müssen, weil Zulieferteile fehlen würden.In Changchun in der ebenfalls schwer betroffenen nordostchinesischen Provinz Jilin stehe die Produktion in drei Werken des VW-Konzerns schon seit dem 14. März still. Auch hier werde die Produktion bis Dienstag ruhen, habe die Sprecherin mitgeteilt. Betroffen seien ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Teilewerk.Wegen eines starken Anstiegs der Infektionen gelte seit Montag im Osten und Süden Shanghais ein Lockdown, der am Freitag auf den älteren Teil westlich des Huangpu-Flusses überwechsele, zu dem Anting mit dem VW-Werk gehöre. Er solle bis Montag gelten. Die Bevölkerung werde zweimal getestet. Wer infiziert sei, komme in Isolation.Langfristig bleibt "Der Aktionär" insbesondere im Hinblick auf die starke Positionierung im Elektroauto-Segment zuversichtlich. Im Zuge der jüngsten Probleme habe die Aktie am Donnerstag jedoch einen leichten Rücksetzer hinnehmen müssen. Weiterhin im Fokus stehe die 160-Euro-Marke, die es nachhaltig zu überwinden gelte. Wichtige wäre aus charttechnischer Sicht zudem, dass die 38-Tage-Linie geknackt werden könne. (Analys e vom 01.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link