Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen Nutzfahrzeuge habe am heutigen Montag überraschend eine positive Bilanz für 2021 vorgelegt. Zudem wolle man die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge in den kommenden Jahren kräftig erhöhen. "Bis 2030 werden mehr als 55 Prozent unserer Fahrzeuge in Europa Nutzfahrzeuge batterie-elektrische Fahrzeuge sein, die mit 'grünem' Strom angetrieben werden", habe Volkswagen-Nutzfahrzeuge-CEO Carsten Intra gesagt. Im abgelaufenen Jahr habe der Anteil bei nur rund 1% gelegen. Mit dem höheren Anteil elektrischer Fahrzeuge solle in den kommenden Jahren auch die Rendite steigen."Wir werden 2026 schon eine Rendite von mindestens fünf Prozent erzielen", habe Michael Obrowski, Finanzvorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) gesagt. Möglicherweise könnte dieses Ziel auch schon eher erreicht werden. "Wir wollen in den kommenden Jahren keine Verluste mehr machen", habe der Manager ergänzt.Zur Steigerung des Anteils elektrischer Fahrzeuge wolle das zum Volkswagen Konzern gehörende Unternehmen immer mehr Modelle mit batterieelektrischem Antrieb anbieten. "Wir werden an der Modellpalette noch einiges tun müssen, um das Ziel bis 2030 zu erreichen", habe Intra während der Jahrespressekonferenz ergänzt. Auch der California werde in einigen Jahren mit einem elektrischen Motor angeboten werden. "Er wird nach dem Jahr 2025 kommen, das genaue Datum werden wir noch ankündigen", habe Strategiechef Ulrich Proske ergänzt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: