Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (02.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Bisher hätten die Volkswagen-Marken beim autonomen Fahren auf verschiedene Chip-Hersteller gesetzt. Im Hinblick auf die Software-Entwicklung für das selbstständige Fahren, die VW gemeinsam mit Bosch übernehme, sei das problematisch gewesen. Jetzt gebe es bei den Wolfsburgern allerdings einen neuen Chip-Partner, der ab 2025 den gesamten Konzern beliefern solle.Einem Bericht des Handelsblatts zufolge setze Volkswagen beim automatisierten Fahren in Zukunft auf Chips von QUALCOMM. VW-Chef Herbert Diess sei für den Deal vergangene Woche für Gespräche am QUALCOMM-Hauptsitz in San Diego gewesen. Der Vertrag mit dem Chip-Hersteller laufe bis 2031 und solle ein Volumen von circa einer Milliarde Euro haben.Die Partnerschaft sei für den Autobauer wichtig. VW entwickele, anders als zum Beispiel Mercedes, die Software für das autonome Fahren in Zusammenarbeit mit Bosch selbst. Um die Software bei allen Marken des Konzerns effektiv einsetzen zu können, sei es wichtig, dass diese bestmöglich mit dem Chip abgestimmt werde. Bisher seien bei den Fahrzeugen des VW-Konzerns verschiedene Chips eingesetzt worden, was die Abstimmung erschwert habe.Im Gegensatz zu Mercedes, die sowohl bei der Hardware als auch bei der Software auf NVIDIA setzen würden, erhoffe sich VW von der separat entwickelten Software höhere Gewinne und weniger Abhängigkeit. Bei den Schwaben sollten teilweise mehr als 40 Prozent der mit Softwarepaketen generierten Einnahmen an NVIDIA gehen. Volkswagen dagegen werde QUALCOMM pro Chip bezahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.