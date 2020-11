Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW drohe offenbar Ungemach. So könnte sich der im Sommer nur mühsam beigelegte Streit zwischen Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess und der Arbeitnehmerseite an Personalvorstellungen des Managers neu entzünden. Die Aktie des Wolfsburger Autobauers notiere aktuell mit mehr als zwei Prozent im Minus und trage damit die rote Laterne im DAX.Diess stoße nach Informationen der dpa vom Mittwoch im Kontrollgremium der Wolfsburger auf Widerstand gegen seine Wunschkandidaten für die neu zu besetzenden Vorstandsposten des Finanz- und Einkaufsressorts. Offenbar bevorzuge der VW-Boss Manager, die den Veränderungsdruck im Unternehmen erhöhen würden. Betriebsratschef Bernd Osterloh würde hingegen auf Kandidaten setzen, die besser in die Wolfsburger Konsenskultur passen würden.Zudem solle Diess auch erneut eine frühzeitige Verlängerung seines eigenen, bis 2023 laufenden Vertrags ins Spiel gebracht haben. Mit einem solchen Vorschlag sei er dem Vernehmen nach bereits im Sommer gescheitert - was unter anderem zu einem Eklat mit dem Aufsichtsrat geführt habe, in dessen Folge sich Diess öffentlich habe entschuldigen müssen.Aus Kreisen der Kontrolleure habe es mit Blick auf die diskutierten Top-Personalien geheißen, Diess habe "gewisse Vorstellungen", die er in die Debatte einbringe. "Da gibt es Meinungsverschiedenheiten." Für Entscheidungen sei aber noch Zeit bis Februar oder März. Unabhängig davon gelte: "Die Eigentümer stehen weiter hinter Herrn Diess."Über neue Unstimmigkeiten hätten auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet. Betriebsratschef Bernd Osterloh habe am Mittwoch über das Online-Netzwerk Linkedin mitgeteilt, er wisse von keinem Streit über Vorstandsposten: "Mit dem Thema Personalien hat sich auch noch gar kein Aufsichtsratsgremium befasst." Er sei optimistisch, dass der Aufsichtsrat die richtige Wahl treffen werde, um mit den richtigen Kandidatinnen oder Kandidaten den Umbau der nächsten Jahre zu gestalten. "Um Volkswagen gemeinsam mit Herbert Diess an der Spitze in den nächsten Jahren erfolgreich weiterzuentwickeln.""Der Aktionär" bleibt trotz der aktuell wohl weniger positiven Grundstimmung in der VW-Zentrale weiterhin optimistisch für die Aktie, so Carsten Kaletta. Das Kursziel laute unverändert 180,00 Euro. (Analyse vom 25.11.2020)Mit Material von dpa-AFX