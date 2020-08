ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (06.08.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Der Konzern blickt vorsichtig optimistisch auf das zweite Halbjahr - AktienanalyseVW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hat wegen der Corona-Krise einen Milliardenverlust eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Weil die Bänder von Mitte März bis April mehrere Wochen stillgestanden hätten und in Europa sowie Nordamerika kaum Autos hätten abgesetzt werden können, sei in den ersten sechs Monaten unter dem Strich ein Fehlbetrag von 1,4 Mrd. Euro angefallen. Auch operativ vor Sondereinflüssen habe es ein Minus von 0,8 Mrd. Euro gegeben. Im Vorjahreszeitraum habe VW noch einen Gewinn von fast zehn Mrd. Euro erzielt.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 41,1 Mrd. Euro abgesackt. Die Dividende solle deshalb nun deutlich gekürzt werden. Statt 6,50 Euro sollten Stammaktionäre nur noch 4,80 Euro je Anteilsschein erhalten. Für eine Vorzugsaktie gebe es noch 4,86 Euro. Ursprünglich seien 6,56 Euro geplant gewesen. Über die Anpassung solle die Hauptversammlung am 30. September entscheiden. "Das erste Halbjahr 2020 war eines der herausforderndsten in unserer Unternehmensgeschichte", so Finanzvor-stand Frank Witter.Eigentlich keine guten Nachrichten. Die meisten Analysten würden dennoch zum Kauf der Aktie raten - und das aus mehreren Gründen. Zum einen blicke der Konzern angesichts des positiven Trends und der Einführung zahlreicher neuer Modelle vorsichtig optimistisch auf das zweite Halbjahr und habe daher seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, wonach das operative Ergebnis zwar gravierend unter dem Vorjahreswert bleiben würden, aber noch positiv ausfallen solle.Zum anderen scheinen die Maßnahmen, die VW zur Kostensenkung und Liquiditätssicherung ergriffen habe, Wirkung zu zeigen. Zwar seien auch zwischen April und Juni im Automobilgeschäft des Konzerns netto über zwei Mrd. Euro flüssige Mittel abgeflossen. Dank der Aufnahme von drei Mrd. Euro mit einer Hybridanleihe habe der Konzern die Nettoliquidität aber gegenüber dem Auftaktquartal um fast eine Mrd. auf 18,7 Mrd. Euro verbessern können. VW sei also finanziell weiter robust aufgestellt.Der Lichtblick in den Zahlen sei zudem China gewesen. Das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen habe im zweiten Quartal mit 1,13 Mrd. Euro rund zehn Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Das mache Hoffnung für den europäischen und amerikanischen Markt, wo deutlich später gelockert worden sei. (Ausgabe 31/2020)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:137,04 EUR +2,25% (06.08.2020, 11:38)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:136,60 EUR +1,23% (06.08.2020, 11:23)