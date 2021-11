Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

191,50 EUR +1,33% (05.11.2021, 18:40)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

192,88 EUR +2,71% (05.11.2021, 17:37)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (05.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Im Gegensatz zu BMW und Daimler habe VW mit den Q3-Zahlen keine Pluspunkte bei Anlegern und Analysten gesammelt. Die Volkswagen-Aktie sei derzeit auf Richtungssuche.Volkswagen habe in Q3 einen Umsatz von 56,9 Mrd. Euro erreicht. Das Ergebnis nach Steuern habe um 5,6 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro zugelegt. Damit habe man die Schätzungen der Analysten getroffen. Ein vorsichtiger Ausblick des Autobauers jedoch habe für Verstimmung bei den Anlegern gesorgt."Wir haben im Vergleich zu 2020 800.000 Autos weniger produziert und im Vergleich zum dritten Quartal 2019 sogar eine Million weniger. Insgesamt zeigt das Quartal aber auch, dass wir auf Konzernebene sehr robust aufgestellt sind. Wir können also im Sturm segeln. Denn trotz des Rückgangs in der Produktion haben wir ein bereinigtes operatives Ergebnis von 14,2 Mrd. Euro und eine Marge von 7,6 Prozent erreicht - und das trotz der unzureichenden Verfügbarkeit von Halbleitern", sage VW-Finanzvorstand Arno Antlitz gegenüber dem AKTIONÄR.Um die Elektro-Offensive weiter voran zu treiben, werde VW die Palette seiner vollelektrischen Fahrzeuge erweitern. Zum Jahreswechsel solle die Produktion des Modells "ID.5" im Zwickauer Werk beginnen. Es sei der sechste reine Stromer, der in Sachsen gebaut werde. Das Fahrzeug basiere wie die anderen Modelle auf dem Modularen Elektrobaukasten. Die Plattform solle einheitliche Technik für verschiedene Modelle liefern und durch die Verwendung gleicher Teile in großen Mengen Kosten sparen. Auf den Markt kommen sollten ID.5 und der ID.5 GMX im ersten Halbjahr 2022.Dennoch: Der DAX-Konzern sei grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Die hohen Investitionen in E-Mobility, Software und autonomes Fahren würden zuversichtlich stimmen. Jedoch müssten Anleger die Entwicklung der ID-Verkaufszahlen in China im Auge behalten.Die VW-Aktie notiere noch immer unter der psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke. Ein Kaufsignal generiere der Autotitel, sobald die 50-Tage-Linie bei 194,36 Euro geknackt werde.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Volkswagen-Vorzugsaktie zu halten. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link