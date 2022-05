Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (03.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Töchter Porsche und Audi würden ihre Pläne für einen Einstieg in die Formel 1 weiter vorantreiben. "Beide haben begonnen, Motoren zu entwickeln", habe VW-Chef Herbert Diess am Montag auf einer Veranstaltung von "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" und "Wolfsburger Nachrichten" gesagt.Hintergrund für die jüngst erteilte Zustimmung des VW-Aufsichtsrats für die Projekte sei die Aussicht auf steigende Einnahmen. "Wir haben die Zusage bekommen, dass wir mit Formel 1 mehr Geld nach Wolfsburg bekommen als ohne Formel 1", habe Diess gesagt.Angestrebt werde von Porsche und Audi jeweils ein Start in der Motorsport-Königsklasse von 2026 an. Die Formel 1 wolle dafür interessierten Herstellern mit einem Regelkompromiss entgegenkommen. Ab 2026 sollten die Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat solle nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen, der Rest sei elektrisch. Das passe zur künftigen Ausrichtung der Auto-Branche. Regeländerungen habe auch Diess zur Bedingung für die Umsetzung der Planungen gemacht.Der VW-Chef habe klargestellt, dass sich der Mutterkonzern nicht an den Formel-1-Projekten seiner Töchter beteiligen werde. Bei Porsche seien die Pläne schon "ziemlich konkret". Als sportlichste Marke des Konzerns müsse sich Porsche im Motorsport engagieren. "Wenn Porsche Motorsport macht, ist es das Effizienteste, Formel 1 zu fahren", habe Diess gesagt. Porsche werde mit einem Einstieg beim Red-Bull-Team von Weltmeister Max Verstappen in Verbindung gebracht.Bei VW werde es indes zudem noch in dieser Woche spannend. Der Autobauer lege am Mittwoch seine Quartalszahlen vor. Die Volkswagen-Aktie benötige dringend neuen Schwung. Wichtig wäre, dass der Autotitel die 38-Tage-Linie überwinden kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link