Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

196,98 EUR -3,35% (28.10.2021, 10:30)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

196,50 EUR -3,63% (28.10.2021, 10:16)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (28.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Die weltweiten Fahrzeug-Auslieferungen des DAX-Konzerns seien in den ersten 9 Monaten 2021 um 6,9% auf 6,952 Mio. Einheiten gestiegen. Im wichtigsten Markt China seien die Auslieferungen allerdings um 4,1% auf 2,550 Mio. zurückgegangen. Der Umsatz habe um 20,0% auf EUR 186,599 Mrd. zugelegt.Das operative Ergebnis des Konzerns sei nach 9 Monaten auf EUR 14,0 Mrd. (Vj.: EUR 1,7 Mrd.) geklettert. Die EBIT-Marge habe sich in der Folge von 1,1% auf 7,5% verbessert. Das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Joint Ventures sei von EUR 2,6 Mrd. auf EUR 2,0 Mrd. gesunken. Nach Steuern und Anteilen Dritter sei ein Ergebnis in Höhe von EUR 10,9 Mrd. (Vj.: EUR 1,4 Mrd.) verblieben. Hieraus ergebe sich ein Ergebnis je Vorzugsaktie von EUR 21,71 (Vj.: EUR 2,79). In Q3 seien die Erlöse auf EUR 56,9 Mrd. (Vj.: 59,4) und das operative Ergebnis auf EUR 2,6 Mrd. (Vj.: EUR 3,2 Mrd.) gesunken. Damit sei die operative Marge auf 4,6% (Vj.: 5,4%) gefallen. Die Auslieferungen seien in Q3 sogar um 24,4% auf 1,973 Mio. Autos geschrumpft.Der Vorstand kalkuliere für 2021 nur noch mit Auslieferungen auf dem Vorjahresniveau von 9,3 Mio. (bisher: spürbar darüber). Die Umsätze sollten deutlich (bisher: signifikant) über dem Vorjahresniveau liegen. Die operative Umsatzrendite des Konzerns werde weiterhin zwischen 6,0% und 7,5% erwartet."Gewinnwarnung" auch in Wolfsburg! Habe VW bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen noch mit Rekordergebnissen verblüfft, sei nun ein schwaches 3. Quartal mit einem verschlechterten Ausblick gefolgt. Zwar sei nicht das Margenziel gekürzt worden, allerdings das Auslieferungs- und damit auch das Umsatzziel. Der dem Chip-Mangel geschuldete Auslieferungseinbruch sei alarmierend und könnte sich bis weit in das Jahr 2022 hineinziehen. Die Fehlplanungen fast aller Branchenunternehmen würden zeigen, dass Schätzungen - in Corona-Zeiten mehr denn je - ein "Stochern im Nebel" seien.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Volkswagen-Vorzugsaktie. Das Kursziel werde von EUR 230 auf EUR 225 gekappt. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Volkswagen AG": Keine vorhanden.