Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns, Herbert Diess, werde Berichten zufolge nach langwierigen internen Diskussionen über seine Zukunft im Unternehmen aller Voraussicht nach weiterhin in dieser Position tätig sein.Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle berichte, sei der Streit zwischen dem VW-CEO Herbert Diess und den Gewerkschaften, die die Arbeitnehmer des Volkswagen-Konzerns vertreten würden, beigelegt worden. Dadurch sei seine Position als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens gesichert. Die Aktie jedenfalls mache einen Satz nach oben.Es wäre eine wichtige und weichenstellende Entscheidung für den VW-Konzern. Herbert Diess sei der Treiber in Sachen Elektrifizierung des Produktportfolios. Er habe den Automobil-Hersteller in der Vergangenheit immer wieder zu mehr Tempo im Bereich E-Mobility, Software und Autonomes Fahren aufgerufen."Die Öffentlichkeit und VW-Kunden weltweit sind durch Dieselgate im höchsten Maße enttäuscht worden. Diess hat es geschafft, das Unternehmen aus der dunklen Vergangenheit herauszuholen. Müsste Diess gehen, würde der VW-Konzern in ein tiefes Loch fallen und wäre der Spielball von Politikern und Gewerkschaftsinteressen", sage Auto-Experte, Ferdinand Dudenhöffer, gegenüber dem "Aktionär".Grundsätzlich sei VW mit seinen ID-Modellen auf dem richtigen Weg. Auch die Positionierung in Sachen Autonomes Fahren mit dem Investment in Argo.AI passe. Jedoch müsse das Tempo in punkto E-Mobility, Software und autonomes Fahren weiter hochgehalten werden.Nachdem Vorstand Diess weiterhin an Bord bleibt, kann das VW-Papier in einem freundlichen Gesamtmarkt durchaus wieder an die 200-Euro-Marke heranlaufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link