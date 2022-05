Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (20.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Der Aktionär TV" die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach rund zwei Jahren Umbauphase solle im Volkswagen-Werk in Emden am Freitag die Serienfertigung des ersten Elektro-Modells beginnen. Mit der Produktion des ID.4 mache der Wolfsburger Autobauer in der Seehafenstadt den ersten Schritt beim Umstieg auf die Elektromobilität.Das ostfriesische Werk sei nach dem VW-Standort im sächsischen Zwickau der zweite Ort in Deutschland, an dem das Modell gefertigt werde. Volkswagen investiere nach eigenen Angaben 1 Mrd. Euro, um Emden bis 2024 zu einem Werk ausschließlich für die Produktion von Elektroautos umzubauen. Neben dem ID.4 solle ab 2023 der Aero als Elektronachfolger des Passats in Ostfriesland vom Band laufen. Die Fabrik werde dazu im laufenden Betrieb umgebaut, etwa seien eine neue Montagehalle und ein Batterielager errichtet worden.Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe indes in den letzten Tagen im Bereich von 140 Euro einen Boden ausgebildet. Sollte die Hürde bei 150 Euro übersprungen werden, könnte ein Anstieg bis 160 Euro in den nächsten Wochen folgen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link