Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (18.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe. Tesla -Chef, Elon Musk, sei als Überraschungsgast per Video bei einer VW-Führungskräftetagung im österreichischen Alpach aufgetreten. Konzernchef Herbert Diess habe am Samstag auf Twitter ein Bild veröffentlicht, das ihn zusammen mit Musk auf einem Bildschirm auf einer Bühne gezeigt habe.Diess habe dazu geschrieben: "Mit einer neuen Denkweise und einer Revolution in unserer Konzernzentrale Wolfsburg können wir den neuen Wettbewerb schaffen." Es sei ein gutes Treffen mit 200 Topmanagern gewesen. Dazu habe sich Diess bei Musk bedankt und einen Besuch der Tesla-Fabrik in Brandenburg angekündigt: "Wir werden Sie bald in Grünheide besuchen." Nach Angaben eines Volkswagen-Sprechers habe Diess Musk auch zu einem Besuch in die Konzernzentrale nach Wolfsburg eingeladen.Musk sei als Überraschungsgast hinzugeschaltet worden, habe Diess auf der Plattform LinkedIn geschrieben. Dem VW-Sprecher zufolge habe Diess den Tesla-Chef eingeladen. Am Samstag habe bereits das "Handelsblatt" über Musks Auftritt berichtet und sich dabei auf Teilnehmer bezogen. Demnach habe der Tesla-Chef Sorgen von VW beim Übergang zur E-Mobilität zerstreut.Der VW-Konzern werde den Wandel meistern, habe Musk laut "Handelsblatt" gesagt. Er sehe VW als seinen größten Herausforderer. Tesla müsse noch schneller und produktiver werden als andere Autokonzerne. "Wir müssen trotz aller Erfolge noch besser werden", habe der Tesla-Chef dem Bericht zufolge gesagt.Die Aktie von VW sei in den letzten Tagen wieder aufgedreht. Wird auch die 200-Tage-Linie bei gut 201 Euro genommen, kommt dies einem neuen Kaufsignal gleich und Anleger können die Position aufstocken, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Aktie, (Analyse vom 18.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link