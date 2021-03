Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (10.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Unterschiedlicher könnte die Kursentwicklung von Tesla und Volkswagen in den zurückliegenden Wochen kaum gewesen sein. Während die Papiere der US-Elektroauto-Schmiede vom Ende Januar erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 900 Dollar rund 35 Prozent korrigiert hätten, sei es für die Vorzüge des deutschen Automobilriesen in dieser Zeit um rund ein Viertel bergauf gegangen.Die Tesla-Aktie sei in den letzten Wochen hingegen in die Tiefe gerauscht, geschuldet auch der Schwäche im US-Technologiesektor. Am Dienstag dann endlich das Comeback. Um mehr als 20 Prozent habe sich die Tesla-Aktie erholt und zu den großen Gewinnern am US-Markt gezählt.Volkswagen dagegen mache Tempo. Etwa mit dem ID.3. Analyst Patrick Hummel von der Schweizer Bank UBS habe Anfang März sein Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge von 200 auf 300 Euro angehoben. Triebfeder sei der ID.3 als größte Elektromobilitäts-Chance. Er halte das Potenzial für Ergebniswachstum und Neubewertung für unterschätzt.Mit umgerechnet rund 489 Milliarden Euro Marktkapitalisierung sei Tesla an der Börse aber noch immer mehr als viereinhalb Mal so viel wert wie der VW-Konzern. Immerhin habe Volkswagen starke Marken wie Porsche und Audi im Portfolio, die in Sachen E-Mobility ebenfalls deutlich Boden gut machen würden.Während die Newcomer der E-Mobility-Branche wie Tesla, Nio, Xpeng oder Li Auto zuletzt abverkauft worden seien, habe die Aktie des Auto-Dinos weiter zugelegt.Damit werde es für VW möglich sein, in Zukunft neue Erlösquellen zu erschließen.Die Elektroautos von VW würden den Nerv der Zeit treffen. Auch in Sachen Software habe VW aufgeholt. CEO Herbert Diess und sein Team würden derzeit vieles richtig machen. Die Aktie habe zuletzt das Hoch bei 188,91 Euro vom 22. Januar 2018 aus dem Weg geräumt."Der Aktionär" erhöht das Kursziel auf 260 Euro, so Jochen Kauper. (Analyse vom 10.03.2021)