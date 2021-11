Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (11.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Für den deutschen Autobauer Volkswagen laufe es in dieser Woche nicht sonderlich rund. Erst habe das Analystenhaus Jefferies sein Kursziel herabgesetzt, dann hätten schwache Verkaufszahlen aus China für schlechte Laune bei den Anlegern gesorgt. Jetzt gelte es für die schwächelnde Aktie diese Marke zu verteidigen.Im Vorfeld der Quartalszahlen, die VW am 28. Oktober veröffentlicht habe, habe die Aktie einen Erholungsversuch gestartet. Dabei hätten die mittelfristige Abwärtstrendlinie bei 191 Euro, der GD50 bei 194,44 Euro, die Hürde an der 200-Euro-Marke und der GD200 bei 203 Euro überwunden werden können.Ein schwacher Ausblick von Volkswagen für das Gesamtjahr habe dann bei den Börsianern für lange Gesichter gesorgt. Folglich habe die Erholungsbewegung gestoppt und die Aktie sei erneut unter die eben genannten Marken gefallen. Lediglich die Trendlinie sei noch nicht unterschritten worden. Sollte nun auch dieser Support, der aktuell parallel zum Zwischentief bei 182,32 Euro verlaufe, keinen Halt bieten können, würden weitere Rücksetzer bis an das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei rund 172 Euro drohen.Investierte Anleger halten ihre Position und beachten den Stopp bei 170 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten erstmal abwarten. (Analyse vom 11.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: