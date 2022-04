Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Mit dem Ukraine-Krieg habe sich das Bild für die deutschen Automobil-Hersteller deutlich eingetrübt. Das unsichere Umfeld 2022 stelle eine große Belastung auf der Angebotsseite dar. Das CAR-Institut erwarte aufgrund dessen einen Rückgang des Weltautomarkts 2022 unter das Niveau des ersten Corona-Jahres 2020. Was mache die VW-Aktie daraus?"Wir haben neue Verwerfungen in der Zulieferkette durch den Ukraine-Krieg, die allerdings in drei Monaten wieder ausbalanciert sein sollten. Das ist nicht das Problem. Wesentlich schlimmer sind die Verwerfungen in den weltweiten Energiekosten und das ist das deutlich größere Problem", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut.Dudenhöffer sehe noch weitere Schwierigkeiten, die es für die Automobil-Hersteller zu meistern gelte: Angebotsausfälle in China, die immer noch schwierige Halbleiterlage und der Ukraine-Zulieferausfall.Nicht nur deshalb habe die Bank of America (BofA) das Kursziel für Volkswagen von 207 auf 173 Euro gesenkt. Geringere Verkaufszahlen und höhere Kosten bei möglicherweise fallenden Preisen würden Gewinnrückgänge bedeuten, habe Analyst Horst Schneider in einer Studie geschrieben. Er habe entsprechend seine Schätzungen gekappt und liege für das Geschäftsjahr 2024 nun für alle Hersteller im Mittel gerechnet unter den Markterwartungen.Volkswagen kämpfe aktuell nicht nur mit dem Hochfahren der Produktion im Segment Elektromobilität, auch beim wichtigen Zukunftsthema Software (Cariad) hake es noch. Zur Erinnerung: Nicht die Hardware, sondern die Software werde das zentrale Element im Bereich der Elektromobilität in Zukunft sein. Dadurch könnten die Margen deutlich nach oben geschraubt werden.Auto-Experte Dudenhöffer sehe dennoch Volkswagen in einer guten Ausgangsposition. "Der VW-Konzern hat sehr frühzeitig mit der Umsteuerung Richtung Elektromobilität begonnen. Der Kurs stimmt, jede Menge an Innovationen im Produkt und der Organisation. Die Lösungen für die Probleme liegen in der Umsetzung", so der Experte.Die Entwicklung der eigenen Software stelle sicherlich ein Risiko für VW dar. Aktuell würden sich die Probleme häufen. Auf der anderen Seite stimme die Elektro-Strategie zuversichtlich. Der Börsengang der Tochter-Porsche sollte zusätzlich stille Reserven freisetzen.Im Bereich zwischen 140 Euro und 145 Euro ist das Papier eine Spekulation wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 28.04.2022)