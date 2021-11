Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), senkt aber das Kursziel von 225 auf 220 Euro.In der Automobilindustrie laufe es infolge des Chipmangels alles andere als rund , so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Fehlplanungen fast aller Branchenunternehmen würden zeigen, dass Schätzungen - in Corona-Zeiten mehr denn je - ein "Stochern im Nebel" seien. Für das laufende Jahr 2021 erwarte Schwope für den Volkswagen-Konzern nur noch Fahrzeug-Auslieferungen in einer Spanne von 8,8 Mio. bis 9,3 Mio. Einheiten. Bei batterie-elektrischen Fahrzeugen rechne er in diesem Jahr mit 350.000 bis 450.000 Auslieferungen. Mit einer Rückkehr zum weltweiten Absatzniveau des Jahres 2019 (11 Mio. Autos) kalkuliere Schwope erst für das Jahr 2023. Trotzdem dürfte der Wolfsburger Autokonzern im laufenden Geschäftsjahr noch recht starke Ergebnisse erzielen, bei einem ordentlichen vierten Quartal möglicherweise sogar Rekordergebnisse. Der jüngst bekannt gewordene Plan für ein neues Wolfsburger Werk auf der grünen Wiese sei viel leichter und schneller zu realisieren, als ein Umbau auf dem bisherigen Werksgelände.Tesla mache gerade vor, wie man in anderthalb bis zwei Jahren ein neues Werk hochziehen könne. Es stelle sich aber die Frage der Nachnutzung des alten Werkes, zumal der Trend seit geraumer Zeit dahin gehe, Autos in der Welt-Region zu produzieren, in der man sie auch verkaufe. In Europa sei einzig in Osteuropa noch (deutliches) Absatzwachstum zu erwarten. Dem US-Elektroautohersteller Rivian sei diese Woche ein erfolgreicher Börsengang geglückt. Obwohl das Unternehmen bisher kaum Elektroautos produziert habe, werde Rivian derzeit höher bewertet als General Motors oder Ford. Mit dem Markteintritt neuer Elektroautohersteller wie Rivian, NIO, Lucid oder Xpeng werde die Straße für die traditionellen Autokonzerne noch voller. Allerdings fahre Volkswagen bei der Elektromobilität vorne mit.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie und reduziert das Kursziel von 225 auf 220 Euro. (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Volkswagen AG": Keine vorhanden.