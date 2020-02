Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern. (27.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Automobilindustrie befinde sich mitten im Paradigmenwechsel. Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen belaste das Geschäft der deutschen Automobilhersteller massiv. Zudem bereite der gesamten Industrie die zunehmende Unsicherheit um die Folgen des Coronavirus große Sorgen. Am Freitag lege Volkswagen vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor.Ab diesem Jahr müsse sich zeigen, ob die Wolfsburger um Konzernchef Herbert Diess den Wandel schnell genug schaffen würden. Wenn nicht genug Elektroautos nachgefragt würden, würden milliardenschwere Strafen von der EU-Kommission drohen. Knapp 60 Milliarden Euro wolle der Konzern bis 2024 für den Ausbau seiner Elektroauto-Flotte und der digitalen Transformation ausgeben. Kein deutscher Hersteller stecke so viele Milliarden in das Thema E-Mobility.Eine Herausforderung für den Konzern bleibe die Bewältigung des Dieselskandals. Insgesamt seien zum Ende des dritten Quartals rund 30 Milliarden Euro für Verfahrens- und Entschädigungskosten verbucht worden.Noch völlig unklar sei derzeit, wie stark die Auswirkungen um den Coronavirus die Geschäftsentwicklung nachhaltig beeinträchtigen werde. Zwar laufe der Betrieb in den chinesischen Werken wieder, doch inwiefern es zu einem Nachfrageeinbruch kommen werde, sei noch nicht abzuschätzen.Für das abgelaufene Geschäftsjahr würden die Analysten sowohl einen Umsatz- als auch Gewinnanstieg erwarten. Insgesamt sollten die Umsätze bei 249,82 Milliarden Euro liegen, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 28,55 Euro. Bereits jetzt stehe schon fest, dass der Volkswagen-Konzern seine weltweiten Auslieferungen in 2019 um 1,3 Prozent auf 10,97 Milliarden Fahrzeuge habe steigern können.Kurz vor Bekanntgabe der Geschäftszahlen würden die Kaufempfehlungen für die Volkswagen-Aktie ansteigen. Insgesamt würden 26 Analysten zum Kauf empfehlen. Fünf würden zu "halten" raten, lediglich ein Analyst rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 203,58 Euro und damit rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs.Interessierte Neueinsteiger sollten auf neue Impulse warten, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Möglicherweise könnten die morgen erwarteten Zahlen den Ausschlag liefern. (Analyse vom 27.02.2020)