Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Chipmangel, schwache Absatzzahlen in China und jede Menge Arbeit in Bezug auf die Neuausrichtung des Konzerns bezüglich Elektromobilität, autonomes Fahren und Software. Keine einfache Zeit für den VW-Konzern. Die Aktie könnte gute News sehr gut gebrauchen.Aus charttechnischer Sicht befinde sich das Papier des Automobil-Herstellers nach wie vor im kurzfristigen Abwärtsmodus. "Die zuletzt an dieser Stelle angestellte Abwärtsprognose hält auch bis dato noch an. Allerdings kämpft die Aktie aktuell mit dem Ausbruch aus diesem Downside-Modus. Zwei Doji-Candles sowie die heutige Black-Candle in Folge zeugen davon, dass das kein leichtes Unterfangen werden wird. Neben dem intakten und charttechnischen Abwärtstrend zeugt auch das Momentum von weiterhin schweren Zeiten für den Chart. Schafft die Aktie den Ausbruch nicht, dann verläuft die nächste charttechnische Support-Linie bei 177 Euro (Doppelboden)", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL.Es bleibe vorerst dabei: Die VW-Aktie hat den Angriff auf die Widerstandslinie bei 198 Euro vertagt. Erst sobald diese Marke geknackt werde, signalisiere das Papier ein neues Kaufsignal. Aktuell notiere die VW-Aktie bei 188 Euro. Der nächste Support liege bei 186 Euro. Fällt auch diese Marke, liegt die nächste Unterstützung bei 177 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Aktie. (Analyse vom 13.10.2021)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:189,22 EUR +0,51% (13.10.2021, 09:13)