Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (16.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagens Kernsparte sehe sich großen Risiken wegen des Ukraine-Kriegs gegenüber - die wieder verbesserten Zahlen von 2021 sollten die nötige Stabilität liefern. Markenchef Ralf Brandstätter habe bei der Bilanzvorlage gesagt, die Folgen des Konflikts für die Lieferketten und die Weltkonjunktur hätten sich noch nicht genau abschätzen lassen.Grundsätzlich sei klar: "Das wird erhebliche Auswirkungen haben. Wir können nur hoffen, dass der Frieden schnell nach Europa zurückkehrt." 2021 habe man jedoch "robuste Grundlagen geschaffen, auch diese Krise zu bewältigen".Die Mikrochip-Engpässe hätten bei den Wolfsburgern ins Kontor geschlagen, die Auslieferungen seien weltweit um acht Prozent auf rund 4,9 Millionen Autos abgerutscht. Manche Kunden müssten nun ein halbes Jahr und länger warten, für viele Hybridmodelle gelte aufgrund fehlender Teile ein Bestellstopp.Neben dem "signifikanten Absatzrückgang" habe im vergangenen Jahr - auch dank Ausgabenkürzungen - die Finanzlage der im Branchenvergleich relativ ertragsschwachen Marke aufgebessert werden können. Der Gewinn im laufenden Geschäft sei vor Sondereffekten auf das Fünffache (2,5 Mrd. Euro) gestiegen, der Umsatz um sieben Prozent auf 76,1 Mrd. Euro.Bei den Investitionen setze die Marke vor allem auf Elektromobilität und Digitales. Im laufenden Jahr würden die Werke Hannover, Emden und Chattanooga (USA) abschließend auf die Fertigung von E-Modellen umgestellt, die Nutzfahrzeuge würden die Produktion des ID.Buzz aufnehmen. Besser sei es auch in Nord- und Südamerika gelaufen, wo Volkswagen 2021 nach verlustreichen Jahren wieder profitabel geworden sei. Für die USA strebe Konzernchef Herbert Diess einen Marktanteil von zehn Prozent an.Auf dem wichtigsten Markt China sei der Gesamtabsatz der dortigen VW-Gemeinschaftsunternehmen um mehr als eine halbe Million zurückgegangen. Der Manager Stephan Wöllenstein habe auf den Chipmangel hingewiesen, der die Kernmarke "leider auch bei der ID-Familie getroffen" habe. Man sei zuversichtlich, dass die Verkäufe anziehen würden. Zuletzt sei das Geschäft mit Elektroautos von VW in der Volksrepublik unter den Erwartungen gelaufen. Im Sommer wechsle Brandstätter als Konzernvorstand nach China.Die Volkswagen-Vorzugsaktie könne am heutigen Mittwoch ihre Aufholbewegung fortsetzen. Sie gewinne 3,3 Prozent auf 155,94 Euro. Der Titel rücke damit immer näher an die wichtige Marke von 160 Euro heran. Gelingt der Sprung darüber, wäre dies ein erstes klares positives Signal seit der Korrektur, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)