Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (29.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe in den letzten Wochen deutlich schlechter abgeschnitten als die Peer-Group. Ein Grund für die Underperformance im Vergleich zu BMW und Daimler sei sicherlich die anhaltende Diskussion rund um Vorstandschef Herbert Diess. Deshalb bleibe auch die Citigroup bei ihrer vorsichtigen Haltung gegenüber der Aktie.Die Citigroup habe die Volkswagen-Vorzugsaktie von "buy" auf "neutral" heruntergestuft. Bei den Gewinnerwartungen an die Wolfsburger wie auch an BMW liege Analyst Gabriel Adler unter dem Marktkonsens. Er rechne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zwar 2022 mit einer Erholung der Absatzvolumina, sei aber vorsichtig in Bezug auf die längerfristige Preisentwicklung und die Umbrüche durch die Elektrifizierung. Adler setze eher auf Renault und Stellantis. Sein Kursziel für die VW-Aktie habe der Citi-Analyst von 300 auf 177 Euro gesenkt.Die Unsicherheit rund um Herbert Diess habe zuletzt in erstere Linie dazu beigetragen, dass viele Anleger ihre VW-Papiere auf den Markt geworfen hätten. Denn Diess sei in der Vergangenheit der entscheidende Treiber der Elektrifizierung des VW-Portfolios gewesen. Er rufe sein Team seit Monaten immer wieder zu mehr Tempo, zu Innovation im E-Mobility-Segment und neuen Software-Lösungen auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: