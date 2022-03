Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (14.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen könne am Montagmorgen deutlich zulegen. Zum einen profitiere das Papier von einem möglichen Tankzuschuss in Deutschland, zum anderen von den zuletzt guten Zahlen sowie einer Empfehlung der US-Bank J.P. Morgan. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am frühen Vormittag bei VW gut drei Prozent nach oben auf 151,04 Euro.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Volkswagen nach Geschäftszahlen und Prognosen für 2022 auf "overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Letztere seien sehr solide ausgefallen, habe Analyst Jose Asumendi in einer ersten Einschätzung am Freitag geschrieben. Die Annahmen für das laufende Jahr belegten die Stärke des Konzerns in den verschiedenen Regionen und wie der Konzern trotz Herausforderungen die Ergebnisse und die Barmittel verbessern wolle.Der Volkswagen-Konzern habe 2021 ungeachtet der zähen Versorgungskrise mit Mikrochips einen deutlich höheren Gewinn eingefahren. Wie BMW BMW Mercedes-Benz oder der Opel-Mutter Stellantis sei es den Wolfsburgern gelungen, ihre Finanzkennzahlen zu verbessern. Für das laufende Jahr zeige sich Europas größte Autogruppe bisher recht zuversichtlich. Doch insbesondere der Krieg in der Ukraine mit seinen schwer kalkulierbaren Folgen für die Energie- und Rohstoffpreise sowie die Sicherheit lebenswichtiger Lieferketten sorge für Unruhe.Noch sei die Lage für VW - trotz des Stresses im Elektronik-Einkauf - relativ komfortabel. Unterm Strich habe das Unternehmensgeflecht mit Marken wie VW-Pkw, Audi, Porsche, Skoda oder Seat im vorigen Jahr 15,4 Milliarden Euro verdient. Wie der Konzern am Freitagabend auf Grundlage vorläufiger Zahlen berichtet habe, seien das nahezu drei Viertel mehr an Nettoertrag als 2020 gewesen. Nach den coronabedingten Absatzproblemen des Vorjahres sei der Umsatz um 12,3 Prozent auf 250,2 Milliarden Euro gewachsen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link