Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Volkswagen-Vorzugsaktie zu halten. (Analyse vom 04.11.2021)



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Inmitten des neu ausgebrochenen Führungsstreits bei VW hätten Betriebsrat, Management und Kontrolleure die Beschäftigten über den weiteren Umgang mit Produktionsausfällen und Kostendruck ins Bild gesetzt.Angespannt sei die Situation bei Volkswagen aber auch aufgrund der neuen Querelen zwischen Vorstandschef Herbert Diess und den Aufsichtsräten.Kurz vor der Informationsveranstaltung hätten am Mittwoch neue Spekulationen die Runde gemacht, wonach VW-Vorstand Herbert Diess mit dem Betriebsrat und mit dem Land Niedersachsen aneinander geraten sein solle. Dass Diess womöglich in Ungnade gefallen sei, habe in Konzernkreisen niemand offen sagen wollen. Aber die Stimmung, so habe es bei mehreren Personen im Umfeld der Kontrolleure geheißen, sei denkbar schlecht.Nach Informationen des "Handelsblatts" etwa sollten führende Köpfe bei einer Besprechung in der vergangenen Woche dem Chef sogar ihr Misstrauen ausgesprochen haben. Vorbereitet sei inzwischen außerdem, den Vermittlungsausschuss im Aufsichtsrat mit der Vorstandsbesetzung zu befassen. Dass solche Verfahrensschritte förmlich schon eingeleitet worden seien, habe eine Quelle dementiert. Unabhängig davon sei man jedoch zunehmend irritiert vom Verhalten des Konzernlenkers.Vor allem Betriebsräte würden den Kommunikationsstil von Vorstand Diess bemängeln und sich laufend provoziert fühlen. Unterstützter des Managers würden dagegen Weckrufe zur Kostensituation für durchaus angebracht halten."Die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass wir die Verbesserung der Produktivität im Volumenbereich jetzt konsequent vorantreiben müssen", habe Diess gemeint. Bis 2030 wolle er das Stammwerk Wolfsburg fitmachen für den Wettbewerb mit Tesla , diese Herausforderung werde groß. "Sicherlich brauchen wir dazu einen Abbau von Stellen."Betriebsratschefin und Aufsichtsrätin Daniela Cavallo dagegen gehe weiter auf Distanz zu VW-Konzernchef Herbert Diess. Bei der Betriebsversammlung am Wolfsburger Stammsitz habe sie ihm laut Redemanuskript ein Spiel mit den Ängsten der Belegschaft vor neuem Jobabbau sowie Konzeptlosigkeit in der Bekämpfung der Chipkrise vorgeworfen.Während sich Diess mit PR-Aktionen beschäftige oder ausgerechnet mit Tesla-Chef Elon Musk als großem Konkurrenten öffentlichkeitswirksam posiere, lasse auch das Management der Versorgungsengpässe im eigenen Haus zu wünschen übrig, habe Cavallo geschimpft. Es stimme zudem nicht, wenn suggeriert werde, VW sei in Wolfsburg verglichen mit Tesla weniger produktiv - pro Kopf würden im Hauptwerk noch "sehr viel mehr Fahrzeuge" gebaut. "Die Wahrheit ist: Nicht das Werk oder die Beschäftigten sind ineffizient", so Cavallo. "Uns fehlen schlicht die Teile, mit denen wir unsere Autos bauen können."Die erneute Diskussion um VW-Vorstand Herbert Diess komme zu einem ungünstigen Zeitpunkt. VW stecke mitten im Umbau, weg von den Verbrennern, hin zu Elektroautos, Software und autonomes Fahren. Diess treibe den Umbau seit Monaten voran. Die Aktie sei durch den neu ausgebrochenen Führungsstreit weiter abgerutscht. Eine starke Unterstützung liege bei 177 Euro.