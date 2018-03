WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (13.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie: Bescheidene Zurückhaltung - ChartanalyseDer Wolfsburger Autobauer Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) hat trotz des Dieselskandals und drohender Fahrverbote das abgelaufene Geschäftsjahr recht erfolgreich abgeschlossen und in allen Ebenen deutlich zugelegt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strick könnten sich Aktionäre auf einen Gewinn von 11,4 Milliarden Euro freuen, dass doppelt so viel sei, wie noch ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei um 6,2 Prozent auf 230,7 Milliarden Euro gestiegen. Im laufenden Jahr solle der Umsatz um bis zu 5,0 Prozent steigen und der Auslieferungsrekord von 2017 sogar leicht übertroffen werden.Aus technischer Sicht liege nach dem zu Beginn dieser Woche vollzogenen Ausbruch zwar ein Kaufsignal vor, aber die Aktie rühre sich kaum vom Fleck. Die Eckdaten seien bereits im Vorfeld bekannt gegeben, wodurch vieles schon eingepreist worden sei. Trotzdem verhelfe der EMA 200 auf Tagesbasis dem Wert zu einer Stabilisierung, ein Boden sei aber noch nicht aufgestellt worden. Investoren sollten vorsichtig agieren und ihr Schießpulver bis zu eindeutigen Impulsen noch in trockenen Tüchern halten.Sobald es der Volkswagen-Aktie gelinge das Widerstandsniveau von rund 160,00 Euro zu überwinden, könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung des EMA 50 bei derzeit 165,20 Euro starten. Aber erst darüber werde ein weiterer Lauf in Richtung der Zwischenhochs aus Anfang Februar bei grob 170,00 Euro erwartet.Auf der Unterseite könnte die Stammaktie von Volkswagen noch einmal an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 155,56 Euro zurücksetzen, ehe wieder Bullen in das Kursgeschehen eingreifen und für steigende Kursnotierungen sorgen würden. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild des Volkswagenkonzerns aber erst unterhalb der Horizontalunterstützung von 145,90 Euro. In diesem Fall müsse Rückläufer auf mindestens 130,00 Euro eingeplant werden.Aktuell befinde sich die Volkswagen-Aktie im Rückwärtsgang und könnte auf die letzten Verlaufstiefs zurückfallen. Dieser Bereich kann spekulativ für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen bis zum gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei derzeit 165,18 Euro genutzt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Analyse vom 13.03.2018)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:158,84 EUR +0,16% (13.03.2018, 11:12)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:158,98 EUR +0,04% (13.03.2018, 11:26)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039