Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen-Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas. Im Jahr 2014 steigerte der Konzern die Auslieferungen von Fahrzeugen an Kunden auf 10,137 Millionen (2013: 9,731 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt 12,9 Prozent.



In Westeuropa stammt mehr als ein Viertel aller neuen Pkw (25,1 Prozent) aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2014 auf 202 Milliarden Euro (2013: 197 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,1 Milliarden Euro (2013: 9,1 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über verbrauchsgünstige Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen (schlüsselfertige Kraftwerke), Turbolader, Turbomaschinen (Dampf- und Gasturbinen), Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt. Des Weiteren werden Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder, Gleitlager und Kupplungen sowie Prüfzentren für den Mobilitätssektor produziert.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 118 Fertigungsstätten. 592.586 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus nahezu 41.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Ziel des Konzerns ist es, attraktive, sichere und umweltschonende Produkte anzubieten, die im zunehmend scharfen Wettbewerb auf dem Markt konkurrenzfähig und jeweils Weltmaßstab in ihrer Klasse sind. (12.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Konzern habe sein Ziel erreicht. Kurz vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump habe er den Deckel auf den Abgas-Skandal gemacht. Er zahle 4,3 Mrd. Euro Bußgeld und Strafen. Für das Diesel-Dilemma inklusive jahrelang manipulierter Schadstoffmessungen. Fünf Seiten lang sei die VW-Presseerklärung. Die VW-Macher würden ihr Verhalten bedauern, den Wandel einleiten und einen "wichtigen Schritt nach vorne" machen wollen.Die Börse habe den Diesel-Skandal ohnehin längst abgeschüttelt und abgehakt. Natürlich werde es auch noch in den nächsten Wochen weitere Meldungen dazu geben. Investoren würden das als "Begleitmusik" zur Kenntnis nehmen, mehr aber auch nicht.Das Wertpapier habe schon einiges vorweg genommen. Nachdem die Marke von 138 Euro gefallen sei, sei es schnurstracks Richtung 148,14 Euro gegangen, das Tief aus dem Monat Oktober 2014. Nachdem dieses überwunden worden sei, laute das nächste Etappenziel 158,38 Euro. Das Tief aus dem Monat September 2015. Damit wäre dann auch gleichzeitig das Gap geschlossen.Im Anschluss müsse der Autobauer seine anstehenden Hausaufgaben erledigen. Das heiße: konsequent die Themen Elektromobilität sowie neue Mobilitätsdienste angehen. Dann sei auch eine Bewertung auf Höhe der Peer-Group von BMW und Daimler gerechtfertigt. Beide würden nun mit einem KGV von knapp 9 notieren. Nach der Durststrecke 2015 und 2016 rechne Kauper für VW mit einem Gewinn je Aktie von knapp 19,00 Euro für 2017.Aufgrund dessen lautet das neue Kursziel 171,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Volkswagen-Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2017)