Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (06.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.

Adieu, Bugatti - Volkswagen gebe die Mehrheit an seiner prestigeträchtigen französischen Luxusmarke ab. Monatelang sei über die Zukunft von Bugatti spekuliert worden. Jetzt stehe fest: Der Wolfsburger Autokonzern trenne sich mehrheitlich von dem Hersteller handgefertigter Edelschlitten aus Molsheim. Zwar wolle man über die Sportwagentochter Porsche AG einen Restanteil an Bugatti behalten. Kontrolle und Haupteigentümerschaft würden jedoch auf das kroatische Unternehmen Rimac übergehen, wie Porsche - innerhalb der VW-Gruppe für den Sportsektor zuständig - und Rimac am Montag bekanntgegeben hätten. Die operative Führung liege damit künftig bei Rimac, habe Porsche-Vorstandschef und VW-Konzernvorstand Oliver Blume gwsagt. Zu den finanziellen Konditionen des Deals seien keine Details genannt worden.

Rimac habe schon länger Interesse an den superteuren und -schnellen Bugatti-Boliden gezeigt und solle künftig 55% der Anteile an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen namens Bugatti-Rimac halten. Porsche wolle an dem Joint Venture, das im vierten Quartal gegründet werden und in Zagreb sitzen solle, mit einem Minderheitsanteil von 45% beteiligt bleiben. Zuvor müssten noch Kartellbehörden in mehreren Ländern zustimmen, wie es geheißen habe. Beide Unternehmen seien seit einigen Jahren miteinander verzahnt: Porsche sei seit 2018 an Rimac beteiligt, mittlerweile halte der Sportwagenbauer 24% am kroatischen Unternehmen.

Betriebswirtschaftlich dürfte der Schritt für Volkswagen keine allzu großen Veränderungen bringen. Bugattis Stückzahlen seien sehr gering, 2020 seien ganze 77 Exemplare ausgeliefert worden. Über Gewinnspannen und konkrete Finanzdaten schweige sich die Firma aus, im vergangenen Jahr sei in Molsheim allgemein von "positiven Ergebnisbeiträgen" die Rede gewesen. Image und Strahlkraft der Marke indes seien beträchtlich - jedenfalls unter Motorsport-Fans sowie Anhängern extrem starker Antriebe.

Für die VW-Fahrzeugmarken, wie sie bisher definiert seien, bedeute der Verkauf von Bugatti eine Reduktion von zwölf auf elf. Für die VW-Aktie sei der Verkauf des prestigeträchtigen Luxusmarke hingegen als neutral einzustufen. Anleger könnten weiterhin zugreifen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2021)