Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 250,00 Kaufen NORD/LB Frank Schwope 13.08.2021 295,00 Overweight Barclays Capital Kai Mueller 11.08.2021 300,00 Buy UBS AG Juan Perez-Carrascosa 09.08.2021 280,00 Buy Warburg Research Mustafa Hidir 04.08.2021 240,00 Buy DZ BANK Michael Punzet 02.08.2021 245,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 02.08.2021 270,00 Buy Jefferies & Company Philippe Houchois 02.08.2021 301,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 30.07.2021 309,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 30.07.2021

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (18.08.2021/ac/a/d)







Die Volkswagen AG hat am 29. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2021 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Juli zu entnehmen ist, habe der Volkswagen-Konzern in der ersten Jahreshälfte im laufenden Geschäft so viel verdient wie noch nie. Das Betriebsergebnis habe nach Angaben vom Donnerstag einen Rekordwert von knapp 11,4 Milliarden Euro erreicht - "trotz weiterhin herausfordernder Rahmenbedingungen" und nach einem Verlust von etwa 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die operative Rendite habe damit 8,8 Prozent betragen - was das Management veranlasst habe, die Jahresprognose in diesem Bereich erneut anzuheben. Europas größte Autogruppe habe die Folgen der zeitweiligen Corona-Verkaufseinbrüche sowie der Werksschließungen im Frühjahr 2020 damit weiter abstreifen können. Der operative Ertrag sei jetzt bereits höher als im vorigen Gesamtjahr.Nach Steuern seien den Wolfsburgern von Januar bis Juni rund 8,4 Milliarden Euro geblieben. Im ersten Halbjahr 2020 hätten sie hier noch mit mehr als einer Milliarde Euro in den roten Zahlen gelegen. Der Umsatz sei um über ein Drittel auf gut 130 Milliarden Euro gewachsen. Laut Vorstandschef Herbert Diess lief zuletzt "besonders das Premiumgeschäft mit zweistelligen Renditen sehr gut", ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, hat Tom Narayan von RBC mit 309 Euro das höchste Kursziel genannt, das anlässlich der Übernahme von Europcar von 300 Euro angehoben worden ist. Die Einstufung wurde auf "outperform" belassen. Den Kauf des Autovermieters betrachte er als ein sehr langfristiges strategisches Geschäft, das sich als Erfolg erweisen könne, oder auch nicht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am 30. Juli vorliegenden Studie. Letztendlich sei Europcar relativ klein für den Autokonzern, so dass er nicht übermäßig besorgt sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: