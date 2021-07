Kursziel

Volkswagen-Aktie

(EUR) Rating

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 237,00 Market-perform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 15.07.2021 300,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 15.07.2021 - Buy Goldman Sachs George Galliers 14.07.2021 252,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 14.07.2021 245,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 14.07.2021 295,00 Buy Jefferies & Company Philippe Houchois 14.07.2021 300,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 14.07.2021 260,00 Kaufen NORD/LB Frank Schwope 13.07.2021 270,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 12.07.2021 280,00 Buy Warburg Research Mustafa Hidir 12.07.2021 305,00 Buy Stifel Daniel Schwarz 09.07.2021 290,00 Buy Kepler Cheuvreux Thomas Besson 06.07.2021 290,00 Overweight Barclays Capital Kai Mueller 25.06.2021 300,00 Buy Citigroup Gabriel Adler 20.05.2021 - Halten DZ BANK Michael Punzet 18.05.2021

Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

203,65 EUR -1,76% (27.07.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

202,50 EUR -2,13% (27.07.2021, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, AUDI, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote.



Unter der Vision "Shaping mobility - for generations to come" gibt der Volkswagen Konzern mit seiner geschärften Strategie TOGETHER 2025+ Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Das Ziel: Mobilität noch aktiver gestalten und nachhaltig sicherstellen - für heutige und kommende Generationen. Das Versprechen: Mit dem elektrischen Antrieb, der digitalen Vernetzung und dem autonomen Fahren macht das Unternehmen das Automobil sauberer, leiser, intelligenter und sicherer. Das Kernprodukt wird zugleich noch emotionaler und bietet ein ganz neues Fahrerlebnis. So kann das Auto auch künftig ein Eckpfeiler nachhaltiger, individueller und bezahlbarer Mobilität sein. Zudem bekennt sich der Volkswagen Konzern zum Pariser Klimaschutzabkommen und verpflichtet sich selbst - als eines der ersten Unternehmen der Branche - bis 2050 ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden. Dazu gehören die Fahrzeuge genauso wie die Werke und Prozesse. (28.07.2021/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 305,00 Euro oder 237,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG wird am 29. Juli die endgültigen Geschäftszahlen zum 2. Quartal 2021 präsentieren.Am 9. Juli hat der Volkswagen-Konzern die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 9. Juli berichtete, habe Volkswagen im 1. Halbjahr von den deutlich steigenden Auslieferungen profitiert. In den ersten sechs Monaten hätten die gestiegenen Verkäufe zu einem "sehr hohen Umsatz" geführt. Das operative Ergebnis habe rund elf Milliarden Euro erreicht. Ein Jahr zuvor sei wegen des Einbruchs in der Corona-Krise vor Sondereinflüssen ein Verlust von 803 Millionen Euro angefallen. Analysten hätten zudem deutlich weniger operativen Gewinn erwartet. Der ausgewiesene Netto-Finanzmittelzufluss im Automobilgeschäft habe rund zehn Milliarden Euro betragen. Die Beeinträchtigung aus dem Engpass an Elektronikchips habe sich verschoben und werde eher zu Beeinträchtigungen im 2. Halbjahr führen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Stifel: Der dort zuständige Analyst Daniel Schwarz hat die Einstufung für den Titel nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Das operative Ergebnis im 2. Quartal habe seine über den Konsensprognosen liegenden Erwartungen noch deutlich übertroffen, schrieb Daniel Schwarz in einer am 9. Juli vorliegenden Studie. Der Analyst führe dies vor allem auf die Stärke der Premiummarken AUDI und Porsche zurück.Das US-Analysehaus Bernstein Research hat dagegen die Einstufung für Volkswagen nach monatlichen Daten zu Autoversicherungen aus China auf "market-perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Der Anstieg im Juni untermauere seine positive Sicht auf den aktuellen Autozyklus in China, dies gelte insbesondere für die Premiummarken, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am 15. Juli vorliegenden Branchenstudie zu den Fahrzeugbauern. Im Hinterkopf sollte man aber den Einfluss durch eine womöglich länger andauernde Chipknappheit und die schwierigere Vergleichsbasis im Rest des Jahres behalten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: