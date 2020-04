Kursziel

Volkswagen-Aktie

(EUR) Rating

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 180,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 31.03.2020 132,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 31.03.2020 163,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 26.03.2020 115,00 Hold Jefferies & Company Philippe Houchois 25.03.2020 175,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 25.03.2020 140,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 24.03.2020 108,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 23.03.2020 139,00 Kaufen J.P. Morgan Jose Asumendi 23.03.2020 100,00 Halten NORD/LB Frank Schwope 20.03.2020 85,00 Kauf DZ BANK Michael Punzet 17.03.2020 220,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 17.03.2020



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

100,38 EUR -6,05% (01.04.2020, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

100,02 EUR -5,46% (01.04.2020, 15:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2019 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,97 Millionen (2018: 10,8 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil stieg auf 12,9 Prozent an (2018: 12.2 Prozent). Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2019 auf 252,6 Milliarden Euro (2018: 236 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 14,0 Milliarden Euro (2018: 12,2 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 124 Fertigungsstätten. 671.205 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (01.04.2020/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 220,00 Euro oder 85,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 17. März die Zahlen zum vierten Quartal 2019 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 17. März zu entnehmen ist, habe die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns im abgelaufenen Jahr trotz eines durchwachsenen Geschäfts noch einmal einen höheren Gewinn eingefahren. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen sei von 3,2 Milliarden Euro auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen. Die Kosten zur Bewältigung der Dieselkrise seien mit rund 1,9 Milliarden Euro ungefähr auf Vorjahresniveau geblieben.Konzernchef Herbert Diess habe gewarnt, 2020 sei nun allerdings "ein sehr schwieriges Jahr": "Die Corona-Pandemie stellt uns vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen." Auch die konjunkturelle Lage mache Sorgen. "Durch die Bündelung unserer Kräfte, eine enge Zusammenarbeit und gute Moral im Konzern wird es uns gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen."Für den Gesamtkonzern seien die wesentlichen Zahlen bereits bekannt. Demnach habe die Volkswagen Gruppe 2019 ihren Gewinn unterm Strich um 12,8 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro steigern können. Der Umsatz habe um 7,1 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro zugelegt. Gründe sind unter anderem starke SUV-Verkäufe, Spareffekte und sinkende Kosten zur Bewältigung der Abgaskrise, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Warburg Research. Das Analysehaus hat die Einstufung für den Titel nach einer Pressemitteilung zu den finalen Jahreszahlen für 2019 auf "buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Marc-Rene Tonn habe in einer am 17. März vorliegenden Studie auf den ersten Blick die Aussage hervorgehoben, dass eine belastbare Prognose hinsichtlich des Coronavirus noch nicht möglich sei.Die niedrigste Kursprognose für Volkswagen kommt dagegen von der DZ BANK, die den fairen Wert für die Vorzugsaktien des Autobauers nach endgültigen Jahreszahlen von 140 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen hat. Volkswagen habe mit seinen Eckdaten für das abgelaufene Jahr sowohl die Markterwartungen als auch die eigenen Ziele übertroffen, habe Analyst Michael Punzet in einer am 17. März vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte rechne damit, dass sich die Situation rund um die Coronavirus-Pandemie im zweiten Halbjahr 2020 normalisieren dürfte. Er habe aber seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 und 2021 reduziert.In China sieht sich Volkswagen nach der Lockerung von Einschränkungen für die Wirtschaft wieder auf dem aufsteigenden Ast, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 31. März. "China läuft wieder stark für uns", habe der Manager Herbert Diess gesagt. "Wir managen dort den Hochlauf." Auch im restlichen Werksverbund bereite sich Volkswagen technisch auf den Wiederanlauf der Produktion vor. "In so einer Produktion treffen sich ja viele Menschen, die muss man separieren. Wir brauchen Schutzausrüstungen, wir müssen Prozesse umstellen, wir machen neue Schichtmodelle. All das muss vorbereitet werden."Zugegeben, die Aussagen von Volkswagen-Chef Herbert Diess würden durchaus optimistisch stimmen. Ohnehin mache es derzeit wenig Sinn, mit Gewinnmultiplen zu jonglieren. Die Schätzungen für 2020, die Analysten vor Wochen getroffen hätten, seien bald nur noch Makulatur. Der Markt habe viel eingepreist. Und was die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen angehe, so seien diese nahezu von allen Analysten bereits abgestuft worden. Ein gutes Zeichen?Positiv sei die Tatsache, dass sich die Lage in China allmählich wieder entspanne. Schließlich sei China der wichtigste Absatzmarkt für Volkswagen. Der Autokonzern habe zuletzt jedes vierte Auto in China verkauft.Volkswagen, BMW und Daimler seien vom Markt zum Teil so abgestraft worden, dass man meinen könnte, Volkswagen würde in Zukunft im Vergleich zu 2019 nur noch die Hälfte seiner Autos absetzen. Dabei sei Volkswagen für die Zukunft einer derjenigen Auto-Konzerne, die am besten für die Zukunft gerüstet seien. Herbert Diess gehe das Thema Elektromobilität so konsequent an, wie nahezu kein anderer europäischer Automobil-Hersteller. Zudem werde massiv in Software investiert. Ein wichtiges Thema, schließlich werde das Auto in Zukunft in erster Linie von der Software-Ausstattung bestimmt sein. Das erste Etappenziel für die Volkswagen-Aktie bleibt bei 125 Euro, Stoppkurs 92,50 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" weiter.Was aber sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: