Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 206,00 Overweight Barclays Capital Kristina Church 27.11.2018 210,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 21.11.2018 167,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 20.11.2018 210,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 20.11.2018 160,00 Equal-Weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 20.11.2018 208,00 Buy Société Générale - 20.11.2018 200,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 20.11.2018 200,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 20.11.2018 220,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 19.11.2018 200,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 19.11.2018 200,00 Buy Jefferies & Company Philippe Houchois 19.11.2018 170,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 19.11.2018 195,00 Buy Citigroup Angus Tweedie 15.11.2018 185,00 Buy Commerzbank AG Demian Flowers 12.11.2018 154,00 Neutral equinet AG Tim Schuldt 02.11.2018 198,00 Kaufen LBBW Frank Biller 01.11.2018 165,00 Hold CFRA Adrian Ng 31.10.2018 203,00 Outperform Credit Suisse - 31.10.2018 126,00 Verkaufen DZ BANK Michael Punzet 31.10.2018

Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

148,00 EUR -4,01% (27.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

148,18 EUR -4,00% (27.11.2018, 20:12)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (28.11.2018/ac/a/d)







Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Oktober zu entnehmen ist, ist der Volkswagen-Konzern im abgelaufenen Quartal kräftig von der Einführung neuer Abgastests sowie einer Geldbuße in der Dieselaffäre belastet worden. Vor allem weil der Konzern bei der Neu-Zertifizierung seiner Fahrzeugmodelle nach dem neuen Abgas- und Verbauchsstandard WLTP nicht hinterhergekommen sei, sei es im Tagesgeschäft deutlich schlechter gelaufen als ein Jahr zuvor. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei um 18,6 Prozent auf 3,51 Milliarden Euro abgerutscht. Den Umsatz hätten die Wolfsburger insgesamt um 0,9 Prozent auf 55,2 Milliarden Euro steigern können. Die Jahresprognosen für Umsatzentwicklung und die bereinigte operative Marge habe der Konzern bestätigt.Unter dem Strich sei den Konzern die Geldbuße der Premiumtochter AUDI wegen der Manipulation von Dieselabgastests über 800 Millionen Euro teuer zu stehen gekommen. Im Vergleich mit dem Vorjahr stieg der Nettogewinn jedoch mit 2,76 Milliarden Euro auf mehr als das Doppelte - vor einem Jahr hatte Volkswagen mit 2,6 Milliarden Euro noch deutlich mehr Kosten für die Dieselaffäre verbucht, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom US-Analysehaus Bernstein Research. Analyst Max Warburton hat den Titel auf "outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Konzernchef Herbert Diess habe seit der Amtsübernahme im April fast jeden Kontakt mit Investoren und Analysten vermieden und es bisher auch an konkreten neuen Unternehmenszielen fehlen lassen, habe Warburton in einer Studie vom 19. November kritisiert. Grundsätzlich sehe der Analyst die günstig bewertete Aktie aber weiter positiv.Die niedrigste Kursprognose für die Volkswagen-Vorzugsaktie kommt von der DZ BANK und liegt bei 126,00 Euro. Die Einstufung wurde auf "verkaufen" belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am 31. Oktober vorliegenden Studie. Wegen der anhaltenden Diskussionen um die Themen Emissionen, WLTP, Zölle und der weiteren Entwicklung in China bleibe der Analyst aber bei seinem negativen Anlagevotum.Aktionäre des Weltmarktführers Volkswagen hatten in diesem Jahr bislang wenig zu lachen, so Jan Heusinger von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom Dienstag, 27. November. Knappe 11 Prozent betrage der Verlust seit Jahresbeginn. Doch ein geplantes Mehrmarkenwerk und endgültig ein neues Gesicht in der Führungsetage würden Hoffnung auf eine baldige Besserung machen. Die Aktie habe sich zuletzt freundlich gezeigt und stehe nun vor einem massiven Widerstand.Im Jahr 2022 solle der Volkswagen-Konzern nach Angaben der Fachzeitung "Automobilwoche" ein neues Werk in Osteuropa starten. Bislang sei man allerdings erst in der Planungsphase. Weder der Standort noch die Führung des neuen Mehrmarkenwerks seien bislang geklärt. Offenbar würden sich Volkswagen und die Tochter Skoda um die Markenhoheit streiten. Im Gespräch sei auch eine Umrüstung eines konventionellen Motorenwerks zu einer Autofabrik, um so Kapazitäten für die E-Modell-Offensive zu schaffen.