Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 120,00 Halten NORD/LB Frank Schwope 13.03.2020 220,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 06.03.2020 210,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 02.03.2020 166,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.03.2020 204,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 02.03.2020 170,00 Equal-Weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 02.03.2020 220,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 02.03.2020 194,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 28.02.2020 203,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 28.02.2020 175,00 Hold Jefferies & Company Philippe Houchois 28.02.2020 220,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 28.02.2020 - Overweight Barclays Capital Dorothee Cresswell 04.02.2020 220,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 28.01.2020 140,00 Verkaufen DZ BANK Michael Punzet 22.01.2020 205,00 Buy HSBC Henning Cosman 12.12.2019 205,00 Outperform Credit Suisse Daniel Schwarz 31.10.2019

ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (16.03.2020/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 220,00 Euro oder 120,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG wird am 17. März die Zahlen zum vierten Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Laut der jüngsten UBS-Konsumentenumfrage habe die Beliebtheit von Elektroautos einschließlich Kaufabsicht ein weiteres Hoch erreicht, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am 6. März vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine kurz- und mittelfristigen Absatzprognosen für E-Fahrzeuge erhöht. Unter den europäischen Autobauern dürfte Volkswagen bis 2022 zum Gewinner in puncto Elektromobilität werden. Dagegen wiesen die Premiumhersteller BMW, Daimler und AUDI die größten Risiken und einige Nachteile gegenüber Marktführer Tesla auf.Die niedrigste Kursprognose für Volkswagen kommt dagegen von der NORD/LB. Der dort zuständige Analyst, Frank Schwope, hat die Vorzugsaktien des Autobauers von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und das Kursziel von 175 auf 120 Euro gekürzt. Der Einbruch der Auslieferungszahlen in China im Februar wegen des neuartigen Coronavirus sei ohnegleichen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am 13. Februar vorliegenden Studie. Die Situation könne sich nun im März und April auf andere wichtige Ländermärkte ausweiten, in denen das soziale Leben über Wochen still zu stehen drohe. Aufgeschobene Autokäufe könnten aus heutiger Sicht bis zum Jahresende wohl nicht mehr komplett aufgeholt werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick:Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:110,88 EUR -1,23% (13.03.2020, 17:37)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:114,60 EUR +3,71% (13.03.2020, 22:26)