XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

193,18 EUR -0,82% (29.10.2021, 11:36)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (29.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Wolfsburger Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Das Zahlenwerk für das Q3/2021 (Rückgänge bei Umsatz, Ergebnissen (Ausnahme: ertragssteuerbedingt EPS), Cashflow) sei wie erwartet v.a. durch die Knappheit an elektronischen Bauteilen geprägt gewesen. Es habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenprognosen bewegt, habe aber den Marktkonsens (teilweise deutlich) übertroffen. Die Nettoliquidität im Automobil-Geschäft sei zwar im Quartalsverlauf (per 30.09.) deutlich gesunken, liege aber nach wie vor deutlich über dem Mindestziel.Der mehrheitlich gesenkte Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 stelle für Diermeier keine Überraschung dar. VW-CEO Diess sehe die Halbleiterknappheit-Problematik in Q4 sich abschwächen. Dass VW-CEO Diess den internen Druck hinsichtlich Effizienzsteigerungen hoch halte, begrüße Diermeier. Der Analyst habe nach wie vor Vertrauen in Diess und die Strategie "New Auto". Die juristischen Risiken für den VW-Konzern würden vorerst hoch bleiben. Die Verschiebung der Bekanntgabe des Fünfjahresplans (vom 12.11. auf 09.12.) zeige nach Erachten des Analysten die konzerninternen Konflikte hinsichtlich der Konzerntransformation.In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% lautet das Rating für die Volkswagen-Vorzugsaktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 221 Euro belassen. (Analyse vom 29.10.2021)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:193,16 EUR -1,71% (29.10.2021, 11:48)