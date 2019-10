ISIN Vodafone-Aktie:

Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (09.10.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analyst Usman Ghazi von der Privatbank Berenberg:Usman Ghazi, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekomkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD), senkt aber das Kursziel von 1,80 auf 1,75 GBP.Der britische Konzern dürfte im zweiten Geschäftsquartal dank der starken Entwicklung in Afrika, Nahost und Asien-Pazifik (AMAP) zu einem leichten organischen Wachstum zurückgekehrt sein, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er habe sein Bewertungsmodell an die Übernahme der deutschen und europäischen Kabelnetz-Aktivitäten von Liberty Global angepasst und seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Usman Ghazi, Analysten der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Vodafone-Aktie bestätigt und das Kursziel von 1,80 auf 1,75 GBP reduziert. (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:1,8004 EUR +0,55% (09.10.2019, 12:56)London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:1,619 GBP +0,69% (09.10.2019, 13:08)