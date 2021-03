Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (18.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Vantage Towers habe am Donnerstag einen guten Börsenstart hingelegt. Der erste Xetra-Kurs der Vodafone-Tochter habe mit 24,80 Euro mehr als drei Prozent über dem Ausgabepreis von 24 Euro gelegen. Die Funkturmsparte des britischen Telekommunikationskonzerns bringe es damit aus dem Stand auf einen Börsenwert von gut 12,5 Milliarden Euro.Vodafone bringe inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu gut 95,8 Millionen Aktien - oder knapp 19 Prozent der Tochter - an den Markt. Der Bruttoerlös würde bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bei rund 2,3 Milliarden Euro liegen. Das Geld wolle Vodafone früheren Angaben zufolge auch zum Schuldenabbau nutzen. Vodafone-Chef Nick Read habe den Schritt als Teil der Neuausrichtung des Konzerns gelobt.Auf dem aktuellen Niveau sei das Unternehmen jedoch deutlich niedriger bewertet als etwa der Mitbewerber Cellnex, der auf eine Marktkapitalisierung von über 22 Milliarden Euro komme. Und das, obwohl die Düsseldorfer mit 82.000 Funktürmen in zehn Ländern deutlich mehr Standorte betreiben würden als ihr spanischer Konkurrent (etwa 45.000 in elf Ländern).Vantage Towers sei angesichts der Bewertung für Anleger durchaus interessant. Wer wolle, könne auf dem aktuellen Niveau zugreifen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Vodafone.